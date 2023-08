POST PARTY 54 rue Jules Ferry Fécamp, 22 mars 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre et objets

24H DE LA VIE D’UNE FEMME

Conception écriture et interprétation Alice Chéné

Mise en scène Lucie Hanoy

Big Up Compagnie

Dès 14 ans

Durée 1h

Mise en scène par Lucie Hanoy, cette création traverse les 24 H de la vie d’une femme qui vient d’accoucher. Le post-partum est une fête, ou plutôt un lendemain de fête où l’on ne sait plus ce qui est vrai, où l’on démystifie tout ce en quoi on croyait. Une gueule de bois qui dure plusieurs mois, nostalgique, douce, triste et hilarante à la fois. Post party nous plonge au coeur de l’intimité d’une femme, d’une mère, rêvant de fête pour oublier les contraintes d’une société patriarcale qui l’oblige à la perfection.

« Je ne me suis jamais sentie aussi pleine et vide de sentiments. Comme le lendemain d’une bonne fête. Remplie de joie, triste et vidée des abus de la veille. » Alice Chéné

> Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

> Un atelier manipulation de marionnettes est proposé avec Lucie Hanoy, marionnettiste.

PRODUCTION

Coproduction Le Sablier, Centre national de la Marionnette ; La Nef ; Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp ; La Halle Roublot ; Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes ; Ville de Bayeux..

2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-22 . .

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater and objects

24 HOURS IN THE LIFE OF A WOMAN

Written and performed by Alice Chéné

Directed by Lucie Hanoy

Big Up Compagnie

Ages 14 and up

Running time 1h

Directed by Lucie Hanoy, this creation takes us through the 24 hours in the life of a woman who has just given birth. The post-partum period is a party, or rather a day after a party, where we no longer know what is true, where we demystify everything we believed in. A hangover that lasts for months, nostalgic, sweet, sad and hilarious all at once. Post party plunges us into the intimate world of a woman, a mother, dreaming of a party to forget the constraints of a patriarchal society that demands perfection.

« I’ve never felt so full and empty of feelings. Like the day after a good party. Filled with joy, sad and drained of the abuse of the day before Alice Chéné

> A post-show talkback with the artistic team.

> A puppet workshop with puppeteer Lucie Hanoy.

PRODUCTION

Coproduction Le Sablier, Centre national de la Marionnette ; La Nef ; Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d?intérêt national de Fécamp ; La Halle Roublot ; Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes ; Ville de Bayeux.

Teatro y objetos

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER

Escrita e interpretada por Alice Chéné

Dirigida por Lucie Hanoy

Big Up Compagnie

A partir de 14 años

Duración 1 hora

Dirigida por Lucie Hanoy, esta obra recorre las 24 horas de la vida de una mujer que acaba de dar a luz. El posparto es una fiesta, o más bien el día después de una fiesta, cuando ya no sabes lo que es real, cuando todo aquello en lo que creías se desmitifica. Una resaca que dura meses, nostálgica, dulce, triste e hilarante a la vez. Post party nos sumerge en el mundo íntimo de una mujer, una madre, que sueña con una fiesta para olvidar las limitaciones de una sociedad patriarcal que exige perfección.

« Nunca me había sentido tan llena y tan vacía de sentimientos. Como el día después de una buena fiesta. Llena de alegría, triste y vacía del abuso del día anterior Alice Chéné

> Un coloquio con el equipo artístico después del espectáculo.

> Un taller de manipulación de marionetas con la titiritera Lucie Hanoy.

PRODUCCIÓN

Coproducido por Le Sablier, Centre national de la Marionnette; La Nef; Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp; La Halle Roublot; Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes; Ville de Bayeux.

Theater und Objekte

24 STUNDEN AUS DEM LEBEN EINER FRAU

Konzeption Schreiben und Darstellen Alice Chéné

Regie Lucie Hanoy

Big Up Compagnie

Ab 14 Jahren

Dauer 1 Std

Unter der Regie von Lucie Hanoy durchläuft dieses Stück die 24 Stunden im Leben einer Frau, die gerade entbunden hat. Das Postpartum ist ein Fest, oder eher ein Tag nach dem Fest, an dem man nicht mehr weiß, was wahr ist, an dem man alles, woran man geglaubt hat, entmystifiziert. Ein monatelanger Kater, der nostalgisch, süß, traurig und urkomisch zugleich ist. Postparty führt uns tief in das Innere einer Frau, einer Mutter, die von einer Party träumt, um die Zwänge einer patriarchalischen Gesellschaft zu vergessen, die sie zur Perfektion zwingt.

« Ich habe mich noch nie so voll und leer von Gefühlen gefühlt. Wie am Tag nach einer guten Party. Voller Freude, traurig und leer von den Missbräuchen des Vortags. » Alice Chéné

> Im Anschluss an die Aufführung wird ein Bühnenrand mit dem künstlerischen Team angeboten.

> Ein Workshop mit der Puppenspielerin Lucie Hanoy wird angeboten.

PRODUKTION

Koproduktion Le Sablier, Centre national de la Marionnette; La Nef; Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp; La Halle Roublot; Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes; Ville de Bayeux.

