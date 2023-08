ATTENDEZ-MOI ! SOLO POUR ZOUZOU 54 rue Jules Ferry Fécamp, 14 mars 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Danse

Conception et réalisation La BaZooka : Sarah Crépin, Étienne Cuppens

La BaZooka

Dès 11 ans

Durée 40 min

Attendez- moi ! est un spectacle sur l’enfance et la mémoire, qui recherche une forme d’intimité. Cela part de souvenirs de ski, de discussion avec un mouton surnommé Zouzou. Tel un journal intime, les mouvements ravivent des sensations, laissent remonter à la surface une danse enfouie dans les profondeurs d’une nappe phréatique qui ne demandait qu’à être réveillée.

La pièce navigue entre fiction et abstraction, utilise des figures comme autant de personnages à suivre, provoque l’imaginaire du spectateur et nous transmet une douce légèreté.

> Un atelier danse est proposé avec Sarah Crépin, interprète et directrice artistique de La BaZooka.

DISTRIBUTION

Interprétation Sarah Crépin.

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Dance

Design and production La BaZooka : Sarah Crépin, Étienne Cuppens

La BaZooka

Ages 11 and up

Running time 40 min

Wait for me! is a show about childhood and memory, which seeks a form of intimacy. It begins with memories of skiing, and a discussion with a sheep nicknamed Zouzou. Like a diary, the movements revive sensations, bringing to the surface a dance buried in the depths of a water table just waiting to be awakened.

The piece navigates between fiction and abstraction, using figures as characters to follow, provoking the spectator?s imagination and conveying a gentle lightness.

> A dance workshop with Sarah Crépin, performer and artistic director of La BaZooka.

DISTRIBUTION

Performance Sarah Crépin

Danza

Diseño y producción La BaZooka : Sarah Crépin, Étienne Cuppens

La BaZooka

A partir de 11 años

Duración 40 min

Espérame! es un espectáculo sobre la infancia y la memoria, que busca una forma de intimidad. Comienza con recuerdos de esquiar y hablar con una oveja apodada Zouzou. Como si de un diario personal se tratara, los movimientos reavivan sensaciones, sacando a la superficie una danza enterrada en las profundidades de una capa freática a la espera de ser despertada.

La pieza navega entre la ficción y la abstracción, utilizando figuras como personajes a seguir, provocando la imaginación del espectador y transmitiendo una suave ligereza.

> Un taller de danza con Sarah Crépin, intérprete y directora artística de La BaZooka.

DISTRIBUCIÓN

Interpretado por Sarah Crépin

Tanz

Konzept und Regie La BaZooka: Sarah Crépin, Étienne Cuppens

La BaZooka

Ab 11 Jahren

Dauer 40 min

Attendez- moi! ist ein Stück über Kindheit und Erinnerung, das eine Form von Intimität sucht. Es beginnt mit Erinnerungen an das Skifahren und an Gespräche mit einem Schaf, das den Spitznamen Zouzou trägt. Wie ein Tagebuch lassen die Bewegungen Empfindungen wieder aufleben und bringen einen Tanz an die Oberfläche, der in den Tiefen eines Grundwasserspiegels vergraben war und nur darauf wartete, geweckt zu werden.

Das Stück bewegt sich zwischen Fiktion und Abstraktion, verwendet Figuren wie Charaktere, die es zu verfolgen gilt, regt die Vorstellungskraft des Zuschauers an und vermittelt uns eine sanfte Leichtigkeit.

> Ein Tanzworkshop mit Sarah Crépin, Interpretin und künstlerische Leiterin von La BaZooka, wird angeboten.

DISTRIBUTION

Dolmetschen Sarah Crépin

