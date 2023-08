SANS HUMAIN A L’INTÉRIEUR 54 rue Jules Ferry Fécamp, 22 février 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre et objets

Mise en scène Lou Simon

Dramaturgie Lisiane Durand et Lou Simon

Compagnie Avant L’Averse

Dès 12 ans

Durée 1h10

Un jour, Raquel reçoit par erreur un mail d’Atef Abu Saïf, journaliste gazaoui, avec en pièce jointe le manuscrit de son journal qui raconte la guerre à Gaza et la présence constante des drones au-dessus de lui à l’été 2014. Avec son amie Candice, elle va tenter de comprendre cette nouvelle forme de guerre aérienne : qu’est-ce que le drone militaire transforme du monde, alors même qu’elles n’en voient pas les effets dans leurs vies quotidiennes occidentales ? Il y a deux types de protagonistes, ceux qui subissent la présence de ces avions sans fenêtre et sans humain à l’intérieur, et ceux qui les pilotent.

« Raquel Silva et Candice Picaud portent avec une belle justesse un duo contrasté. La dynamique entre les deux fonctionne très bien, et permet quelques instants d’humour et de légèreté. » Toute la Culture.

DISTRIBUTION

Interprétation Candice Picaud et Raquel Silva

PRODUCTION

Coproduction Théâtre aux Mains Nues – Paris ; Institut International de la Marionnette – Charleville- Mézières ;

Théâtre Jean Arp-Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associées ; Espace Périphérique – Paris ; L’Hectare, territoires vendômois, Centre National de la Marionnette – Vendôme ; Théâtre de Chartres.

Ce spectacle bénéficie de la Convention pour le soutien à la diffusion des compagnies de la Région Centre-Val de Loire signée par l’ONDA, la Région Centre-Val de Loire et Scène O centre..

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater and objects

Directed by Lou Simon

Dramaturgy Lisiane Durand and Lou Simon

Compagnie Avant L?Averse

Ages 12 and up

Running time 1h10

One day, Raquel mistakenly receives an e-mail from Atef Abu Saïf, a Gazan journalist, with an attached manuscript of his diary recounting the war in Gaza and the constant presence of drones overhead in the summer of 2014. Together with her friend Candice, she sets out to understand this new form of aerial warfare: what is the military drone transforming the world, even though they don’t see its effects in their daily Western lives? There are two types of protagonists: those who suffer the presence of these windowless planes with no human inside, and those who fly them.

« Raquel Silva and Candice Picaud portray this contrasting duo with great accuracy. The dynamic between the two works very well, allowing for a few moments of humor and lightness Toute la Culture.

DISTRIBUTION

Performed by Candice Picaud and Raquel Silva

PRODUCTION

Coproduction Théâtre aux Mains Nues – Paris ; Institut International de la Marionnette – Charleville- Mézières ;

Théâtre Jean Arp-Scène conventionnée d?intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associées ; Espace Périphérique – Paris ; L?Hectare, territoires vendômois, Centre National de la Marionnette – Vendôme ; Théâtre de Chartres.

This show benefits from the Convention pour le soutien à la diffusion des compagnies de la Région Centre-Val de Loire signed by ONDA, Région Centre-Val de Loire and Scène O center.

Teatro y objetos

Dirección: Lou Simon

Dramaturgia de Lisiane Durand y Lou Simon

Compañía Avant L’Averse

A partir de 12 años

Duración 1h10

Un día, Raquel recibe por casualidad un correo electrónico de Atef Abu Saïf, periodista de Gaza, en el que le adjunta el manuscrito de su diario sobre la guerra en Gaza y la presencia constante de drones sobre su cabeza en el verano de 2014. Junto con su amiga Candice, se propone comprender esta nueva forma de guerra aérea: ¿en qué está transformando el mundo el dron militar, aunque ellos no vean ningún efecto en su vida cotidiana occidental? Hay dos tipos de protagonistas: los que sufren la presencia de estos aviones sin ventanas y sin humanos dentro, y los que los pilotan.

« Raquel Silva y Candice Picaud retratan este dúo de contrastes con gran acierto. La dinámica entre ambas funciona muy bien, aportando algunos momentos de humor y ligereza » Toute la Culture.

DISTRIBUCIÓN

Interpretado por Candice Picaud y Raquel Silva

PRODUCCIÓN

Coproducción Théâtre aux Mains Nues – París ; Institut International de la Marionnette – Charleville- Mézières ;

Théâtre Jean Arp-Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associées ; Espace Périphérique – Paris ; L’Hectare, territoires vendômois, Centre National de la Marionnette – Vendôme ; Théâtre de Chartres.

Este espectáculo se beneficia del Convenio para el apoyo a la difusión de las compañías de la Región Centro-Val de Loira firmado por la ONDA, la Región Centro-Val de Loira y el centro Scène O.

Theater und Objekte

Regie Lou Simon

Dramaturgie Lisiane Durand und Lou Simon

Compagnie Avant L?Averse

Ab 12 Jahren

Dauer 1h10

Eines Tages erhält Raquel versehentlich eine E-Mail von Atef Abu Saif, einem Journalisten aus Gaza, mit seinem Tagebuchmanuskript im Anhang, in dem er über den Krieg in Gaza und die ständige Präsenz von Drohnen über ihm im Sommer 2014 berichtet. Gemeinsam mit ihrer Freundin Candice wird sie versuchen, diese neue Form des Luftkriegs zu verstehen: Was verändert die Militärdrohne aus der Welt, obwohl sie die Auswirkungen in ihrem westlichen Alltag nicht sehen können? Es gibt zwei Arten von Protagonisten: diejenigen, die die Anwesenheit dieser fensterlosen Flugzeuge ohne Menschen im Inneren erleiden, und diejenigen, die sie fliegen.

« Raquel Silva und Candice Picaud tragen mit großer Genauigkeit ein kontrastreiches Duo. Die Dynamik zwischen den beiden funktioniert sehr gut und ermöglicht einige Momente des Humors und der Leichtigkeit. » Toute la Culture.

VERTRIEB

Darsteller Candice Picaud und Raquel Silva

PRODUKTION

Koproduktion Théâtre aux Mains Nues – Paris; Institut International de la Marionnette – Charleville- Mézières ;

Théâtre Jean Arp-Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associées; Espace Périphérique – Paris; L?Hectare, territoires vendômois, Centre National de la Marionnette – Vendôme; Théâtre de Chartres.

Diese Aufführung profitiert von der Konvention zur Unterstützung der Verbreitung von Kompanien aus der Region Centre-Val de Loire, die vom ONDA, der Region Centre-Val de Loire und Scène O centre unterzeichnet wurde.

