CHUTES 54 rue Jules Ferry Fécamp, 17 février 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Lecture, performance

Création sonore et réalisation Sophie Berger

Texte et voix Fabrice Melquiot

Sophie Berger et Fabrice Melquiot nous proposent une fiction sonore élaborée à Fécamp. Elle rentre dans le cycle de quatre performances enregistrées par France Culture, les autres villes étant Sète, Le Mans et Nanterre.

Durant une semaine, au gré des rencontres et en lien avec le territoire, Fabrice Melquiot va écrire un texte avec comme thème central le mot « chute ». Après l’avoir ausculté, interrogé, ciselé, ce mot intégrera la forme finale : une lecture enchâssée dans une composition sonore contenant sons, musique, bribes d’entretiens, récits de chutes, chutes de films, chutes de chansons, chute de l’URSS, chute du Mur, chute du dollar, bref chutes en tout genre, le tout mixé en direct, dans la pénombre du théâtre.

> Vous pourrez retrouver Fabrice Melquiot le lundi 12 février à 19h à la Maison du Port lors d’une soirée de l’Université Populaire de Fécamp.

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Reading, performance

Sound design and production Sophie Berger

Text and voice Fabrice Melquiot

Sophie Berger and Fabrice Melquiot present us with a sound fiction created in Fécamp. It is part of a cycle of four performances recorded by France Culture, the other cities being Sète, Le Mans and Nanterre.

Over the course of a week, Fabrice Melquiot will write a text based on his encounters with the local area, with the word « chute » as its central theme. After examining, questioning and chiseling it, this word will become part of the final form: a reading set in a sound composition containing sounds, music, snippets of interviews, accounts of falls, film falls, song falls, the fall of the USSR, the fall of the Wall, the fall of the dollar, in short, falls of all kinds, all mixed live, in the half-light of the theater.

> You can catch Fabrice Melquiot on Monday February 12 at 7pm at the Maison du Port during an evening of the Université Populaire de Fécamp

Lectura, interpretación

Diseño y producción de sonido Sophie Berger

Texto y voz Fabrice Melquiot

Sophie Berger y Fabrice Melquiot presentan una pieza sonora ficticia creada en Fécamp. Forma parte de un ciclo de cuatro performances grabadas por France Culture, las otras ciudades son Sète, Le Mans y Nanterre.

A lo largo de una semana, Fabrice Melquiot escribirá un texto sobre el tema central de la palabra « chute » (caída). Tras examinarla, cuestionarla y cincelarla, esta palabra pasará a formar parte de la forma final: una lectura ambientada en una composición sonora que contiene sonidos, música, fragmentos de entrevistas, relatos de caídas, caídas de películas, caídas de canciones, la caída de la URSS, la caída del Muro, la caída del dólar, en definitiva caídas de todo tipo, todo mezclado en directo en la penumbra del teatro.

> Podrá ver a Fabrice Melquiot el lunes 12 de febrero a las 19.00 h en la Maison du Port durante una velada organizada por la Universidad Popular de Fécamp

Lesung, Performance

Klanggestaltung und Regie Sophie Berger

Text und Stimme Fabrice Melquiot

Sophie Berger und Fabrice Melquiot präsentieren uns eine in Fécamp erarbeitete Klangfiktion. Sie ist Teil eines Zyklus von vier Performances, die von France Culture aufgezeichnet wurden. Die anderen Städte sind Sète, Le Mans und Nanterre.

Eine Woche lang wird Fabrice Melquiot im Rahmen von Begegnungen und in Verbindung mit der Region einen Text schreiben, dessen zentrales Thema das Wort « Sturz » ist. Nachdem er ihn untersucht, befragt und gemeißelt hat, wird dieses Wort in die endgültige Form integriert: eine Lesung, eingebettet in eine Klangkomposition aus Klängen, Musik, Gesprächsfetzen, Erzählungen von Stürzen, Filmstürzen, Liedstürzen, dem Fall der UdSSR, dem Fall der Mauer, dem Fall des Dollars, kurzum allen Arten von Stürzen, die live im Halbdunkel des Theaters gemischt werden.

> Sie können Fabrice Melquiot am Montag, den 12. Februar um 19 Uhr im Maison du Port bei einem Abend der Université Populaire de Fécamp wiedersehen

