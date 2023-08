2H32 54 rue Jules Ferry Fécamp, 6 février 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre et marionnettes

Autrice Gwendoline Soublin

Mise en scène Guillaume Lecamus

Morbus Théâtre

Dès 15 ans

Durée 1h20

Zenash, jeune femme éthiopienne, fait les ménages pour vivre et sinon elle court ! Dès qu’elle a un peu de temps, elle enfile ses baskets et prend le bitume. Elle s’entraine pour les marathons dont 2h32 est son meilleur score. Sa vie s’arrêtera net suite à une mauvaise rencontre. La pièce relate cette courte vie puis bascule sur la passion qu’est de courir, de manière totalement onirique. Dans l’actualité d’une année centrée sur le sport, 2h32 nous embarque dans l’atmosphère d’une discipline bien courante qu’est la course.

« Un texte formidable, une mise en scène radicale et pourtant sensible, une interprétation précise autant que puissante, donne à 2h32 sa grande qualité. On a accès à un moment de théâtre fort, d’où l’humour est loin d’être absent, le surréalisme entrant parfois de plain-pied dans l’absurde le plus réjouissant. » Mathieu Dochtermann – Toute la Culture

Spectacle sélectionné par le dispositif ONDA « Olympiade Culturelle 2024 ».

DISTRIBUTION

Avec Sabrina Manach, Candice Picaud

PRODUCTION

Coproduction Le Mouffetard – Théâtre des Arts de la Marionnette, Ville des Mureaux ; Théâtre à la coque – Centre National de la marionnette ; Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp ; Le Sablier – Centre National de la Marionnette à Ifs et Dives-sur-Mer..

2024-02-06 20:30:00

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater and puppets

Author Gwendoline Soublin

Directed by Guillaume Lecamus

Morbus Théâtre

Ages 15 and up

Running time 1h20

Zenash, a young Ethiopian woman, does housework for a living, but otherwise she runs! Whenever she has a bit of time on her hands, she slips on her sneakers and takes to the pavement. She trains for marathons, of which 2:32 is her best score. Her life comes to a screeching halt after a bad encounter. The play tells the story of this short life, then turns to the passion of running, in a totally dreamlike way. Against the backdrop of a year focused on sport, 2h32 takes us into the atmosphere of a very common discipline: running.

« A formidable text, a radical yet sensitive staging and a precise yet powerful performance give 2h32 its great quality. It’s a powerful piece of theater, far from lacking in humor, where surrealism sometimes enters right into the most delightful absurdity Mathieu Dochtermann ? Toute la Culture

Show selected by the ONDA « Olympiade Culturelle 2024 » program.

DISTRIBUTION

With Sabrina Manach, Candice Picaud

PRODUCTION

Coproduction Le Mouffetard – Théâtre des Arts de la Marionnette, Ville des Mureaux ; Théâtre à la coque – Centre National de la marionnette ; Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d?intérêt national de Fécamp ; Le Sablier – Centre National de la Marionnette à Ifs et Dives-sur-Mer.

Teatro y marionetas

Autora Gwendoline Soublin

Dirección: Guillaume Lecamus

Teatro Morbus

A partir de 15 años

Duración 1h20

Zenash, una joven etíope, se gana la vida con las tareas domésticas, pero, por lo demás, ¡corre! Cada vez que tiene un poco de tiempo libre, se calza las zapatillas y sale a correr. Se entrena para correr maratones, y su mejor tiempo es de 2 horas y 32 minutos. Su vida se detiene tras un mal encuentro. La obra cuenta la historia de esta corta vida y luego gira en torno a la pasión de correr, de una forma totalmente onírica. Con el telón de fondo de un año centrado en el deporte, 2h32 nos adentra en la atmósfera de una disciplina muy común: el running.

« Un texto formidable, una puesta en escena radical pero sensible y una interpretación precisa pero poderosa dan a 2h32 su gran calidad. Es una pieza teatral poderosa con un fuerte sentido del humor, con un surrealismo que a veces entra de lleno en el absurdo más delicioso Mathieu Dochtermann ? Toute la Culture

Espectáculo seleccionado por la ONDA « Olimpiada Cultural 2024 ».

DISTRIBUCIÓN

Con Sabrina Manach, Candice Picaud

PRODUCCIÓN

Coproducción Le Mouffetard – Théâtre des Arts de la Marionnette, Ville des Mureaux; Théâtre à la coque – Centre National de la marionnette; Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp; Le Sablier – Centre National de la Marionnette à Ifs et Dives-sur-Mer.

Theater und Puppentheater

Autorin Gwendoline Soublin

Regie Guillaume Lecamus

Morbus Theater

Ab 15 Jahren

Dauer 1h20

Zenash, eine junge Frau aus Äthiopien, verdient ihren Lebensunterhalt mit Putzen und sonst läuft sie! Sobald sie ein wenig Zeit hat, zieht sie ihre Turnschuhe an und begibt sich auf den Asphalt. Sie trainiert für Marathons, wobei 2:32 Stunden ihr bestes Ergebnis ist. Ihr Leben endet abrupt aufgrund einer schlechten Begegnung. Das Stück erzählt von diesem kurzen Leben und wechselt dann auf traumhafte Weise zur Leidenschaft des Laufens. In einem Jahr, das ganz im Zeichen des Sports steht, entführt uns 2h32 in die Atmosphäre des Laufsports.

« Ein großartiger Text, eine radikale und dennoch sensible Inszenierung und eine präzise und kraftvolle Interpretation verleihen 2h32 seine große Qualität. Wir haben Zugang zu einem starken Theaterstück, in dem der Humor keineswegs fehlt und der Surrealismus manchmal direkt in das lustigste Absurde übergeht. » Mathieu Dochtermann ? Die ganze Kultur

Die Aufführung wurde von der ONDA-Initiative « Olympiade Culturelle 2024 » ausgewählt.

VERTRIEB

Mit Sabrina Manach, Candice Picaud

PRODUKTION

Koproduktion Le Mouffetard – Théâtre des Arts de la Marionnette, Ville des Mureaux; Théâtre à la coque – Centre National de la marionnette; Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp; Le Sablier – Centre National de la Marionnette in Ifs und Dives-sur-Mer.

