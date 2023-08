AU LOIN LES OISEAUX 54 rue Jules Ferry Fécamp, 2 février 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre

Texte de Manon Ona

Mise en scène Anne-Sophie Pauchet

Dès 15 ans

Durée 1h50

Neuf personnes doivent constituer le jury du procès en appel de Jacqueline Sauvage, condamnée en première instance à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari, après des années de violences conjugales. D’où viennent-elles ? Comment réagissent-elles à cette annonce ? Sont-elles ravies d’avoir été tirées au sort ? Qu’attendent-elles de cette affaire ? La pièce s’attache à brosser les portraits de ces individus avant, pendant et après le procès, leurs interactions, leurs valeurs, leurs questionnements. Nous n’aurons pas accès au tribunal. Il s’agit ici de poser la question du comment peut-on, doit-on, juger cet évènement et les croisements d’arguments que cela implique. Il est avant tout question de parler d’humanité.

« On ne sait jamais rien des membres d’un jury d’assises ; on ne sait d’eux que leur valeur de représentation. Ils sont nous. » Manon Ona.

DISTRIBUTION

Interprétation Yann Berthelot, Valérie Diome, Marie-Charlotte Dracon,

Nadir Louatib, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot,

Manon Thorel et Arnaud Troalic

PRODUCTION

Coproduction Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp ; Le Tangram – Scène nationale d’Évreux-Louviers ; La Renaissance – Mondeville ; Le Volcan – Scène nationale du Havre ; CDN de Normandie-Rouen dans le cadre de la coopération Itinéraire d’Artiste(s).

Accueilli avec le soutien de l’ODIA Normandie dans le cadre du dispositif de soutien à la diffusion Tournée territoriale de création.

Texte publié aux Éditions Théâtrales..

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater

Text by Manon Ona

Directed by Anne-Sophie Pauchet

Ages 15 and up

Running time 1h50

Nine people are to make up the jury for the appeal trial of Jacqueline Sauvage, sentenced in the first instance to 10 years in prison for the murder of her husband, after years of domestic violence. Where do they come from? How do they react to this announcement? Are they delighted to have been drawn? What do they expect from the case? The play focuses on the portraits of these individuals before, during and after the trial, their interactions, their values, their questions. We will not have access to the courtroom. It’s a question of how we can, and should, judge this event, and the crossroads of arguments this implies. Above all, it’s about humanity.

« We never know anything about the members of a jury; all we know about them is their representational value. They are us Manon Ona.

DISTRIBUTION

Performed by Yann Berthelot, Valérie Diome, Marie-Charlotte Dracon,

Nadir Louatib, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot,

Manon Thorel and Arnaud Troalic

PRODUCTION

Coproduction Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d?intérêt national de Fécamp ; Le Tangram – Scène nationale d?Évreux-Louviers ; La Renaissance ? Mondeville ; Le Volcan – Scène nationale du Havre ; CDN de Normandie-Rouen as part of the Itinéraire d?Artiste(s) cooperation.

Hosted with the support of ODIA Normandie as part of the Tournée territoriale de création program.

Text published by Éditions Théâtrales.

Teatro

Escrita por Manon Ona

Dirigida por Anne-Sophie Pauchet

A partir de 15 años

Duración: 1 hora 50 minutos

Nueve personas componen el jurado del juicio de apelación de Jacqueline Sauvage, condenada en primera instancia a 10 años de cárcel por el asesinato de su marido tras años de violencia doméstica. ¿De dónde vienen? ¿Cómo reaccionan ante este anuncio? ¿Están encantados de haber sido sorteados? ¿Qué esperan de este caso? La obra se centra en los retratos de estos individuos antes, durante y después del juicio, sus interacciones, sus valores y sus preguntas. No tendremos acceso a la sala del tribunal. El objetivo es plantear la cuestión de cómo puede, y debe, juzgarse este suceso, y la encrucijada de argumentos que ello implica. Por encima de todo, se trata de humanidad.

« Nunca sabemos nada de los miembros de un jurado de enjuiciamiento; todo lo que sabemos de ellos es su valor de representación. Son nosotros Manon Ona.

DISTRIBUCIÓN

Interpretada por Yann Berthelot, Valérie Diome, Marie-Charlotte Dracon,

Nadir Louatib, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot,

Manon Thorel y Arnaud Troalic

PRODUCCIÓN

Coproducción Théâtre Le Passage – Escène conventionnée d’intérêt national de Fécamp ; Le Tangram – Scène nationale d?Évreux-Louviers ; La Renaissance ? Mondeville; Le Volcan – Scène nationale du Havre; CDN de Normandie-Rouen en el marco de la cooperación Itinéraire d?Artiste(s).

Acogido con el apoyo de ODIA Normandie en el marco de la ayuda a la gira Tournée territoriale de création.

Publicado por Éditions Théâtrales.

Theater

Text von Manon Ona

Regie Anne-Sophie Pauchet

Ab 15 Jahren

Dauer 1h50

Neun Personen sollen die Jury im Berufungsprozess von Jacqueline Sauvage bilden, die in erster Instanz zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, weil sie ihren Mann nach jahrelanger häuslicher Gewalt ermordet hat. Woher kommen die Frauen? Wie reagieren sie auf die Ankündigung? Sind sie froh, dass sie ausgelost wurden? Was erwarten sie von diesem Fall? Das Stück zeichnet die Porträts dieser Personen vor, während und nach dem Prozess, ihre Interaktionen, ihre Werte und ihre Fragen. Wir haben keinen Zugang zum Gericht. Es geht darum, die Frage zu stellen, wie man dieses Ereignis beurteilen kann und muss und welche Argumente dabei aufeinandertreffen. Es geht vor allem darum, über Menschlichkeit zu sprechen.

« Man weiß nie etwas über die Mitglieder einer Geschworenenjury; man kennt von ihnen nur ihren Repräsentationswert. Sie sind wir. » Manon Ona.

DISTRIBUTION

Darsteller Yann Berthelot, Valérie Diome, Marie-Charlotte Dracon,

Nadir Louatib, Nadia Sahali, Jean-Marc Talbot,

Manon Thorel und Arnaud Troalic

PRODUKTION

Koproduktion Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp; Le Tangram – Scène nationale d’Évreux-Louviers; La Renaissance ? Mondeville; Le Volcan – Scène nationale du Havre; CDN de Normandie-Rouen im Rahmen der Kooperation Itinéraire d’Artiste(s).

Aufgenommen mit der Unterstützung von ODIA Normandie im Rahmen der Fördermaßnahme Tournée territoriale de création.

Text veröffentlicht bei Éditions Théâtrales.

