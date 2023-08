CABANE 54 rue Jules Ferry Fécamp, 16 janvier 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Danse

Chorégraphie Lionel Bègue

Dès 6 ans

Durée 45 min

Un carré lumineux au sol tel un pré sur lequel reposent quelques branchages, s’offre à quatre garçons. Il vont tour à tour, prendre place, occuper cet espace. Il s’agira de découvrir, réinventer en permanence des jeux autour, à l’intérieur d’une cabane fictive. Les quatre danseurs sont comme des enfants qui vont jouer, sauter, courir l’un après l’autre, se porter… La musique pulse leurs mouvements. Une joie communicative s’installe entre eux et nous atteint. Nous aurions envie d’aller les rejoindre pour jouer un peu.

Lionel Bègue, le chorégraphe, est le deuxième d’une fratrie de quatre garçons. Il a souhaité, avec cette création, interroger cette histoire, cette combinaison, cet équilibre parfois précaire de petite tribu. Il évoque ainsi une part de son enfance, liée à la nature et au vent.

> Un atelier danse est proposé avec Lionel Bègue, chorégraphe.

DISTRIBUTION

Interprétation Thomas Demay, Steven Hervouet, Baptiste Ménard, Joan Vercoutere

PRODUCTION

Production déléguée Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque

Coproduction Le Dôme Théâtre – Albertville ; La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux – La Rochelle ;

La Plateforme / Cie Samuel Mathieu – Toulouse..

2024-01-16 19:00:00

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Dance

Choreography Lionel Bègue

Ages 6 and up

Running time 45 min

A luminous square on the ground, like a meadow on which a few branches rest, is offered to four boys. They take it in turns to occupy the space. The idea is to constantly discover and reinvent games around and inside a fictitious hut. The four dancers are like children playing, jumping, running one after the other, carrying each other? The music drives their movements. An infectious joy spreads between them and reaches out to us. We want to join them and play a little.

Lionel Bègue, the choreographer, is the second of four boys. With this creation, he wanted to question this history, this combination, this sometimes precarious balance of a small tribe. In so doing, he evokes a part of his childhood, linked to nature and the wind.

> A dance workshop with choreographer Lionel Bègue.

DISTRIBUTION

Performance Thomas Demay, Steven Hervouet, Baptiste Ménard, Joan Vercoutere

PRODUCTION

Delegated production Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque

Coproduction Le Dôme Théâtre – Albertville ; La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux – La Rochelle ;

La Plateforme / Cie Samuel Mathieu – Toulouse.

Danza

Coreografía Lionel Bègue

A partir de 6 años

Duración 45 min

Un cuadrado luminoso en el suelo, como un prado sobre el que descansan algunas ramas, se ofrece a cuatro niños. Se turnan para ocupar el espacio. La idea es descubrir y reinventar constantemente juegos alrededor y dentro de una cabaña ficticia. Los cuatro bailarines parecen niños que juegan, saltan, corren unos detrás de otros, se llevan en brazos? La música guía sus movimientos. Hay entre ellos una alegría contagiosa que nos llega. Queremos unirnos a ellos y jugar un poco.

Lionel Bègue, el coreógrafo, es el segundo de cuatro hermanos varones. Con esta creación, ha querido cuestionar esta historia, esta combinación, este equilibrio a veces precario de una pequeña tribu. Al hacerlo, evoca una parte de su infancia, ligada a la naturaleza y al viento.

> Un taller de danza con el coreógrafo Lionel Bègue.

DISTRIBUCIÓN

Interpretado por Thomas Demay, Steven Hervouet, Baptiste Ménard, Joan Vercoutere

PRODUCCIÓN

Producción delegada Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque

Coproducción Le Dôme Théâtre – Albertville ; La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux – La Rochelle ;

La Plateforme / Cie Samuel Mathieu – Toulouse.

Tanz

Choreographie Lionel Bègue

Ab 6 Jahren

Dauer 45 min

Ein helles Quadrat auf dem Boden, wie eine Wiese, auf der einige Äste liegen, bietet sich vier Jungen an. Sie nehmen abwechselnd Platz und besetzen diesen Raum. Es geht darum, Spiele rund um und in einer fiktiven Hütte zu entdecken und immer wieder neu zu erfinden. Die vier Tänzer sind wie Kinder, die spielen, springen, nacheinander laufen, sich gegenseitig tragen? Die Musik pulsiert ihre Bewegungen. Eine ansteckende Freude breitet sich zwischen ihnen aus und erreicht uns. Wir hätten Lust, uns ihnen anzuschließen, um ein wenig mit ihnen zu spielen.

Lionel Bègue, der Choreograph, ist der zweite von vier Jungen. Mit dieser Kreation wollte er diese Geschichte, diese Kombination und das manchmal prekäre Gleichgewicht eines kleinen Stammes hinterfragen. So erinnert er sich an einen Teil seiner Kindheit, der mit der Natur und dem Wind verbunden ist.

> Es wird ein Tanzworkshop mit dem Choreografen Lionel Bègue angeboten.

DISTRIBUTION

Darsteller Thomas Demay, Steven Hervouet, Baptiste Ménard, Joan Vercoutere

PRODUKTION

Delegierte Produktion Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque

Koproduktion Le Dôme Théâtre – Albertville; La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux – La Rochelle ;

La Plateforme / Cie Samuel Mathieu – Toulouse.

