COMME SUSPENDU 54 rue Jules Ferry Fécamp, 20 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Marionnettes et cirque

Conception Fatna Djahra

Recherche et travail préparatoire Titoune Krall (Cirque Trottola)

Mise en scène Christophe Noël

Théâtre L’Articule

Dès 3 ans

Durée 30 min

Se suspendre, perdre la notion du haut et du bas, regarder autrement, perdre ses habitudes, se nourrir dans l’altérité. Comme suspendu relate les expériences d’un ballon de baudruche, invoque un temps au présent, un temps poétique et surréaliste en mouvement, un temps étrange et joyeux de l’éveil à l’autre et à soi.

« Le cirque s’introduit sur scène, avec de jolies surprises à la clé, lors de la rencontre de ce ballon avec une acrobate. La musique fait le reste en accompagnant les mouvements et les déplacements, avec une esthétique très soignée. C’est une parenthèse enchantée et poétique pour tous. » Isabelle d’Erceville – Lamuse.

DISTRIBUTION

Interprétation Fatna Djahra, Alicia Packer

et en alternance Luz Andreani ou Ella Beerli

PRODUCTION

Coproduction TML – Théâtre de Marionnettes de Lausanne ; TMG – Théâtre des Marionnettes de Genève ; Château Rouge – Scène conventionnée d’Annemasse ; Théâtre de Grand-Champ, Gland ; Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier ; Ville de Plan-Les- Ouates..

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Puppets and circus

Concept Fatna Djahra

Research and preparatory work Titoune Krall (Cirque Trottola)

Directed by Christophe Noël

Théâtre L?Articule

Ages 3 and up

Running time 30 min

Suspending oneself, losing the notion of up and down, looking differently, losing one?s habits, nourishing oneself in otherness. Comme suspendu recounts the experiences of a balloon, invoking a time in the present, a poetic and surreal time in motion, a strange and joyful time of awakening to the other and to oneself.

« The circus introduces itself on stage, with a few surprises in store as the balloon meets an acrobat. The music does the rest, accompanying the movements and displacements with a highly polished aesthetic. It’s an enchanting, poetic interlude for everyone Isabelle d?Erceville – Lamuse.

DISTRIBUTION

Performed by Fatna Djahra, Alicia Packer

alternating with Luz Andreani or Ella Beerli

PRODUCTION

Coproduction TML – Théâtre de Marionnettes de Lausanne ; TMG – Théâtre des Marionnettes de Genève ; Château Rouge – Scène conventionnée d?Annemasse ; Théâtre de Grand-Champ, Gland ; Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier ; Ville de Plan-Les- Ouates.

Títeres y circo

Diseñado por Fatna Djahra

Investigación y trabajos preparatorios Titoune Krall (Cirque Trottola)

Dirigido por Christophe Noël

Teatro L’Articule

A partir de 3 años

Duración 30 min

Suspenderse, perder la noción de arriba y abajo, mirar las cosas de otra manera, perder las costumbres, nutrirse de la alteridad. Comme suspendu relata las experiencias de un globo, invocando un tiempo en el presente, un tiempo poético y surrealista en movimiento, un tiempo extraño y gozoso de despertar al otro y a uno mismo.

« El circo se introduce en escena, con preciosas sorpresas cuando el globo se encuentra con un acróbata. La música hace el resto, acompañando los movimientos y las mudanzas con una estética muy pulida. Es un interludio encantador y poético para todos Isabelle d’Erceville – Lamuse.

DISTRIBUCIÓN

Interpretado por Fatna Djahra, Alicia Packer

y alternativamente Luz Andreani o Ella Beerli

PRODUCCIÓN

Coproducción TML – Théâtre de Marionnettes de Lausanne ; TMG – Théâtre des Marionnettes de Genève ; Château Rouge – Scène conventionnée d’Annemasse ; Théâtre de Grand-Champ, Gland ; Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier ; Ville de Plan-Les- Ouates.

Marionetten und Zirkus

Konzeption Fatna Djahra

Recherche und Vorarbeit Titoune Krall (Cirque Trottola)

Regie Christophe Noël

Theater L’Articule

Ab 3 Jahren

Dauer 30 min

Sich aufhängen, die Vorstellung von oben und unten verlieren, anders schauen, Gewohnheiten verlieren, sich in der Andersartigkeit nähren. Comme suspendu erzählt von den Erfahrungen eines Luftballons, beschwört eine Zeit in der Gegenwart, eine poetische und surreale Zeit in Bewegung, eine seltsame und fröhliche Zeit des Erwachens für den Anderen und für sich selbst.

« Der Zirkus hält Einzug auf der Bühne und sorgt für einige hübsche Überraschungen, wenn der Ballon auf eine Akrobatin trifft. Die Musik tut den Rest, indem sie die Bewegungen und Verschiebungen mit einer sehr gepflegten Ästhetik begleitet. Es ist eine zauberhafte und poetische Auszeit für alle » Isabelle d’Erceville – Lamuse.

VERTRIEB

Darsteller Fatna Djahra, Alicia Packer

und abwechselnd Luz Andreani oder Ella Beerli

PRODUKTION

Koproduktion TML – Théâtre de Marionnettes de Lausanne; TMG – Théâtre des Marionnettes de Genève; Château Rouge – Scène conventionnée d?Annemasse; Théâtre de Grand-Champ, Gland; Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier; Ville de Plan-Les- Ouates.

