BASIK INSEKTE 54 rue Jules Ferry Fécamp, 8 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre et objets

Texte Franz Kafka

Mise en scène et scénographie Claire Dancoisne

Adaptation Claire Dancoisne, Francis Peduzzi

Théâtre La Licorne

Dès 14 ans

Durée 1h10

Gregor Samsa, représentant de commerce, se réveille un matin avec la simple sensation d’un changement physique. Commence alors une métamorphose singulière. Cette mutation inéluctable transforme cette petite famille conformiste en monstres vulgaires dont l’ambition est de cacher leur honte en proposant l’image d’un bonheur familial serein et convenu.

« Un dispositif scénique simple mais efficace, élaboré avec des pans de rideaux, un jeu avec les perspectives, d’étonnants masques en résine, des costumes traités en trompe l’oeil et des personnages articulés comme des marionnettes renforcent le réalisme poétique de cette fable cruelle et absurde. Sans rien perdre de l’humour noir si cher à Kafka. Du grand art ! » Thierry Voisin – Télérama

> Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

DISTRIBUTION

Interprétation Henri Botte, Lyly Chartiez-Mignauw, Gaëlle Fraysse, Léo Smith

PRODUCTION

Coproduction L’ABC – Scène pluridisciplinaire de Dijon ; Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque ;

Le Channel – Scène nationale de Calais ; Le Mouffetard – Centre National de la Marionnette Paris..

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater and objects

Text by Franz Kafka

Stage direction and set design Claire Dancoisne

Adaptation Claire Dancoisne, Francis Peduzzi

Théâtre La Licorne

Ages 14 and up

Running time 1h10

Gregor Samsa, a salesman, wakes up one morning with the simple sensation of a physical change. A singular metamorphosis begins. This inescapable mutation transforms this small, conformist family into vulgar monsters whose ambition is to hide their shame by presenting an image of serene, conventional family happiness.

« A simple but effective stage set-up, with curtain panels, a play on perspective, astonishing resin masks, trompe l?oeil costumes and puppet-like characters, reinforces the poetic realism of this cruel and absurd fable. Without losing any of the black humor so dear to Kafka. Great art! Thierry Voisin – Télérama

> An after-show talkback with the artistic team.

DISTRIBUTION

Performance Henri Botte, Lyly Chartiez-Mignauw, Gaëlle Fraysse, Léo Smith

PRODUCTION

Coproduction L?ABC – Scène pluridisciplinaire de Dijon ; Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque ;

Le Channel – Scène nationale de Calais; Le Mouffetard – Centre National de la Marionnette Paris.

Teatro y objetos

Texto de Franz Kafka

Dirección y escenografía Claire Dancoisne

Adaptación Claire Dancoisne, Francis Peduzzi

Teatro La Licorne

A partir de 14 años

Duración 1h10

Gregor Samsa, un vendedor, se despierta una mañana con la simple sensación de un cambio físico. Así comienza una singular metamorfosis. Este cambio ineludible transforma a esta pequeña familia conformista en vulgares monstruos cuya ambición es ocultar su vergüenza presentando una imagen de felicidad familiar serena y convencional.

« Una puesta en escena sencilla pero eficaz, con telones, juegos de perspectiva, sorprendentes máscaras de resina, trajes en trampantojo y personajes que parecen marionetas, refuerza el realismo poético de esta fábula cruel y absurda. Sin perder ni un ápice del humor negro tan caro a Kafka. ¡Un gran arte! Thierry Voisin – Télérama

> Coloquio con el equipo artístico.

DISTRIBUCIÓN

Interpretación Henri Botte, Lyly Chartiez-Mignauw, Gaëlle Fraysse, Léo Smith

PRODUCCIÓN

Coproducción L’ABC – Escène pluridisciplinaire de Dijon ; Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque ;

Le Channel – Scène nationale de Calais; Le Mouffetard – Centre National de la Marionnette Paris.

Theater und Objekte

Text Franz Kafka

Regie und Bühnenbild Claire Dancoisne

Adaptation Claire Dancoisne, Francis Peduzzi

Theater La Unicorne

Ab 14 Jahren

Dauer 1h10

Gregor Samsa, ein Handelsvertreter, wacht eines Morgens mit dem Gefühl auf, dass er sich körperlich verändert hat. Daraufhin beginnt eine einzigartige Metamorphose. Diese unausweichliche Veränderung verwandelt die kleine, konformistische Familie in vulgäre Monster, deren Ehrgeiz darin besteht, ihre Scham zu verbergen, indem sie das Bild eines heiteren und vereinbarten Familienglücks bieten.

« Eine einfache, aber effektive Bühnenkonstruktion aus Vorhängen, ein Spiel mit Perspektiven, erstaunliche Masken aus Kunstharz, Trompe l’oeil-Kostüme und Figuren, die wie Marionetten gegliedert sind, verstärken den poetischen Realismus dieser grausamen und absurden Fabel. Und das, ohne den schwarzen Humor zu verlieren, den Kafka so sehr liebte. Große Kunst! » Thierry Voisin – Télérama

> Im Anschluss an die Aufführung wird ein Bühnenrand mit dem künstlerischen Team angeboten.

DISTRIBUTION

Darsteller Henri Botte, Lyly Chartiez-Mignauw, Gaëlle Fraysse, Léo Smith

PRODUKTION

Koproduktion L?ABC – Scène pluridisciplinaire de Dijon; Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque ;

Le Channel – Scène nationale de Calais; Le Mouffetard – Centre National de la Marionnette Paris.

