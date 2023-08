LEBEL & LE GOFF 54 rue Jules Ferry Fécamp, 1 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Projection vidéo

Vendredi 1er décembre 2023 à 19h – Gratuit

Créer ses propres règles de jeu, pour s’amuser et se découvrir : tel est le credo de lebel et le goff. Depuis 2001, le binôme tourne des vidéos sans paroles, où l’humour et le décalage sont omniprésents. lebel et le goff trouvent leur inspiration dans un quotidien qu’ils se plaisent à colorer, peaufinant film après film leur poésie burlesque. Leur candeur revendiquée se présente comme une douce rébellion contre les impératifs de la norme..

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Video screening

Friday, December 1, 2023 at 7pm – Free

Create your own rules to have fun and discover yourself: this is the credo of lebel et le goff. Since 2001, the duo have been shooting wordless videos, where humor and off-beatness are omnipresent. lebel and le goff find their inspiration in everyday life, which they enjoy coloring, refining their burlesque poetry film after film. Their self-confessed candor is a gentle rebellion against the imperatives of the norm.

Proyección de vídeo

Viernes 1 de diciembre de 2023 a las 19.00 h – Gratuito

Lebel y le goff creen en la creación de sus propias reglas para divertirse y descubrirse a sí mismos. Desde 2001, la pareja realiza vídeos sin palabras, en los que el humor y lo insólito están omnipresentes. lebel y le goff encuentran su inspiración en la vida cotidiana, que disfrutan coloreando, refinando su poesía slapstick película tras película. Su candor confeso es una suave rebelión contra los imperativos de la norma.

Video-Vorführung

Freitag, 1. Dezember 2023 um 19 Uhr – Kostenlos

Das Credo von lebel et le goff ist es, seine eigenen Spielregeln zu schaffen, um Spaß zu haben und sich selbst zu entdecken. Seit 2001 dreht das Duo Videos ohne Worte, in denen Humor und Versatzstücke allgegenwärtig sind. lebel und le goff finden ihre Inspiration in einem Alltag, den sie gerne mit Farbe füllen und ihre burleske Poesie von Film zu Film verfeinern. Ihre selbstbewusste Schamlosigkeit ist eine sanfte Rebellion gegen die Anforderungen der Norm.

