ANTICYCLONE 54 rue Jules Ferry Fécamp, 24 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre et magie

Interprétation, mise en scène, musique Camille Hamel

Texte, manipulation, vidéo, dessin Sabrina Letondu

Compagnie Silence&Songe

Dès 6 ans

Durée 55 min

Anticyclone est le nom d’une aventurière des temps modernes. C’est un personnage, haut en couleurs, positif et généreux qui avec beaucoup d’imagination, nous raconte la vaste contrée qu’est le Pays d’ennui. En quelques tours, elle révèle à tout un chacun qu’il est capable d’embarquer seul à la découverte de cette terre imaginaire pleine de parcelles inexplorées et de chemins à inventer.

Entremêlant théâtre, musique et même quelques onces de magie dans un solo débordant d’énergie, le spectacle nous emporte dans un voyage joyeux et plein de surprises. Une véritable ode à la fantaisie et personne ne verra plus l’ennui de la même façon.

PRODUCTION

Coproduction La Halle ô Grains – Ville de Bayeux ; Le Sablier Centre National de la Marionnette – Ifs / Dives-sur-Mer ; Théâtre Municipal de Coutances ; Théâtre des Miroirs – La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin ; L’Archipel – Scène Conventionnée de Granville ; Théâtre municipal de Saint-Lô ; l’Expansion Artistique – Théâtre Charles Dullin Voltaire Grand Quevilly.

Accueilli avec le soutien de l’ODIA Normandie..

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater and magic

Performance, direction, music Camille Hamel

Text, manipulation, video, drawing Sabrina Letondu

Silence&Songe company

Ages 6 and up

Running time 55 min

Anticyclone is the name of a modern-day adventuress. She’s a colorful, positive and generous character who uses her imagination to tell us about the vast land that is the Land of Boredom. In just a few turns, she reveals that anyone can embark alone on the discovery of this imaginary land full of unexplored plots and paths yet to be invented.

Blending theater, music and even a few ounces of magic in a solo performance bursting with energy, the show takes us on a joyous journey full of surprises. A true ode to fantasy, no one will ever see boredom in the same way again.

PRODUCTION

Coproduction La Halle ô Grains – Ville de Bayeux ; Le Sablier Centre National de la Marionnette – Ifs / Dives-sur-Mer ; Théâtre Municipal de Coutances ; Théâtre des Miroirs – La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin ; L?Archipel – Scène Conventionnée de Granville ; Théâtre municipal de Saint-Lô ; l?Expansion Artistique – Théâtre Charles Dullin Voltaire Grand Quevilly.

Hosted with the support of ODIA Normandie.

Teatro y magia

Interpretación, dirección, música Camille Hamel

Texto, manipulación, vídeo, dibujo Sabrina Letondu

Compañía Silence&Songe

A partir de 6 años

Duración 55 min

Anticiclón es el nombre de una aventurera moderna. Es un personaje colorista, positivo y generoso que utiliza su imaginación para contarnos todo sobre la vasta tierra que es el País del Aburrimiento. En unos pocos giros, nos revela que cualquiera puede embarcarse solo en el descubrimiento de esta tierra imaginaria llena de parcelas inexploradas y caminos aún por inventar.

Mezclando teatro, música e incluso algunas pizcas de magia en un espectáculo en solitario rebosante de energía, el espectáculo nos lleva a un viaje alegre y lleno de sorpresas. Es una auténtica oda a la fantasía, y nadie volverá a ver el aburrimiento de la misma manera.

PRODUCCIÓN

Coproducido por La Halle ô Grains – Ville de Bayeux; Le Sablier Centre National de la Marionnette – Ifs / Dives-sur-Mer; Théâtre Municipal de Coutances; Théâtre des Miroirs – La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin; L’Archipel – Scène Conventionnée de Granville; Théâtre municipal de Saint-Lô; l’Expansion Artistique – Théâtre Charles Dullin Voltaire Grand Quevilly.

Organizado con el apoyo de ODIA Normandie.

Theater und Zauberei

Darsteller, Regie, Musik Camille Hamel

Text, Manipulation, Video, Zeichnung Sabrina Letondu

Compagnie Silence&Songe

Ab 6 Jahren

Dauer 55 min

Anticyclone ist der Name einer modernen Abenteurerin. Sie ist eine farbenfrohe, positive und großzügige Person, die uns mit viel Fantasie von dem riesigen Land der Langeweile erzählt. Mit ein paar Tricks zeigt sie jedem, dass er in der Lage ist, sich allein auf eine Entdeckungsreise durch dieses imaginäre Land voller unerforschter Parzellen und zu erfindender Wege zu begeben.

Das Stück, das Theater, Musik und sogar ein paar Unzen Magie in einem energiegeladenen Solo vereint, nimmt uns mit auf eine fröhliche Reise voller Überraschungen. Eine wahre Ode an die Fantasie und niemand wird die Langeweile mehr auf die gleiche Weise sehen.

PRODUKTION

Koproduktion La Halle ô Grains – Ville de Bayeux; Le Sablier Centre National de la Marionnette – Ifs / Dives-sur-Mer; Théâtre Municipal de Coutances; Théâtre des Miroirs – La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin; L?Archipel – Scène Conventionnée de Granville; Théâtre municipal de Saint-Lô; l’Expansion Artistique – Théâtre Charles Dullin Voltaire Grand Quevilly.

Aufgenommen mit der Unterstützung von ODIA Normandie.

