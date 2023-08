PHÈDRE ! 54 rue Jules Ferry Fécamp, 17 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre

Texte François Gremaud d’après Jean Racine

Conception, mise en scène François Gremaud

2b company

Dès 15 ans

Durée 1h45

Avec une simple table pour décor, seul en scène, Romain Daroles est une sorte de conférencier qui présente, livre à la main, le texte de Racine. Il raconte les merveilles de l’alexandrin, les divines généalogies mythologiques des principaux personnages. Peu à peu, il entreprend de raconter l’histoire acte par acte. Il est animé par sa passion pour la pièce et se prend à jouer tous les rôles avec son livre comme seul accessoire pour mimer la couronne de Phèdre, la barbe de Théramène ou encore l’armure de Thésée. Comme Phèdre, il est emporté par son émotion fervente et ses mots disent l’irrépressible passionnel.

« Les vers de Racine claquent et la langue magnifique et tragique se met à flirter avec le comique. Phèdre devient Phèdre ! Une pièce sur une pièce. Le passage de la tragédie de Racine à la joyeuse Phèdre ! se fait avec plaisir. » Alain Geffray, Haut Parleur.

DISTRIBUTION

Interprétation Romain Daroles

PRODUCTION

Production déléguée Théâtre Vidy-Lausanne..

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater

Text François Gremaud after Jean Racine

Designed and directed by François Gremaud

2b company

Ages 15 and up

Running time 1h45

With a simple table as a backdrop, Romain Daroles acts as a kind of lecturer, book in hand, presenting Racine?s text. He recounts the marvels of the Alexandrine, the divine mythological genealogies of the main characters. Little by little, he begins to tell the story act by act. Driven by his passion for the play, he takes on every role, using only his book as a prop to mimic Phaedra?s crown, Theramene?s beard and Theseus? armor. Like Phaedra, he is carried away by his fervent emotion, and his words speak of irrepressible passion.

« Racine’s verses clatter and the magnificent, tragic language flirts with the comic. Phèdre becomes Phèdre! A play about a play. The transition from Racine’s tragedy to the joyous Phèdre! is a pleasure Alain Geffray, Haut Parleur.

DISTRIBUTION

Performance Romain Daroles

PRODUCTION

Delegated production Théâtre Vidy-Lausanne.

Teatro

Escrita por François Gremaud según Jean Racine

Diseño y dirección de François Gremaud

compañía 2b

A partir de 15 años

Duración: 1 hora 45 minutos

Con una simple mesa como telón de fondo, Romain Daroles se sitúa solo en el escenario como una especie de conferenciante, libro en mano, presentando el texto de Racine. Cuenta las maravillas del alejandrino, las divinas genealogías mitológicas de los protagonistas. Poco a poco, comienza a contar la historia acto por acto. Impulsado por su pasión por la obra, asume todos los papeles con su libro como único atrezzo, imitando la corona de Fedra, la barba de Terameno y la armadura de Teseo. Al igual que Fedra, se deja llevar por su ferviente emoción, y sus palabras transmiten esa pasión incontenible.

« Los versos de Racine chasquean y el magnífico lenguaje trágico coquetea con lo cómico. ¡Phèdre se convierte en Phèdre! Una obra sobre una obra. La transición de la tragedia de Racine a la alegre Phèdre! es un placer Alain Geffray, Haut Parleur.

DISTRIBUCIÓN

Interpretada por Romain Daroles

PRODUCCIÓN

Producción delegada Théâtre Vidy-Lausanne.

Theater

Text François Gremaud nach Jean Racine

Konzept, Regie François Gremaud

2b company

Ab 15 Jahren

Dauer 1h45

Mit einem einfachen Tisch als Bühnenbild, allein auf der Bühne, ist Romain Daroles eine Art Conferencier, der mit einem Buch in der Hand den Text von Racine vorstellt. Er erzählt von den Wundern des Alexandriners und den göttlichen mythologischen Genealogien der Hauptfiguren. Nach und nach beginnt er, die Geschichte Akt für Akt zu erzählen. Er wird von seiner Leidenschaft für das Stück angetrieben und schlüpft in alle Rollen mit seinem Buch als einzigem Accessoire, um Phädras Krone, Theramenes Bart und Theseus’ Rüstung zu mimen. Wie Phädra wird er von seinen inbrünstigen Emotionen mitgerissen und seine Worte sprechen von der unaufhaltsamen Leidenschaft.

« Die Verse von Racine knallen und die wunderschöne und tragische Sprache flirtet mit der Komik. Phèdre wird zu Phèdre! Ein Stück über ein Stück. Der Übergang von Racines Tragödie zu der fröhlichen Phèdre! erfolgt mit Vergnügen » Alain Geffray, Haut Parleur.

DISTRIBUTION

Dolmetschen Romain Daroles

PRODUKTION

Delegierte Produktion Théâtre Vidy-Lausanne.

