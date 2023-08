À LA CRIÉE 54 rue Jules Ferry Fécamp, 9 novembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre et objets

Texte Walter Bilirit

Mise en scène et interprétation Julie Rossignol

Le TOC Théâtre

Dès 14 ans

Durée 50 min

« L’Océan », bar en marge de la ville, reçoit quotidiennement les travailleurs de ce port de pêche. C’est là que va atterrir Tambour, personnage solitaire habité de souvenirs mélancoliques. Émilie, la patronne du troquet, nous narre cette histoire de rencontres et de liens qui se nouent entre les habitués, Arman, José et ce nouvel arrivé.

Le texte parle aussi des marques du temps et de la société sur les Hommes. Les spectateurs sont au plus proche du jeu, dans son intimité, à l’écoute de Julie Rossignol. Elle nous raconte un monde presque vrai, celui de destins croisés qui mutent en une danse qui secoue jusqu’à l’os.

PRODUCTION

Coproduction OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) et le Carré Amelot – La Rochelle..

2023-11-09 20:30:00

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater and objects

Text Walter Bilirit

Directed and performed by Julie Rossignol

Le TOC Théâtre

Ages 14 and up

Running time 50 min

« L’Océan », a bar on the outskirts of town, welcomes the workers of this fishing port on a daily basis. It’s here that Tambour lands, a solitary character inhabited by melancholy memories. Émilie, the bar’s proprietress, narrates the story of encounters and the bonds forged between the regulars, Arman, José and this new arrival.

The text also speaks of the marks of time and society on people. The spectators are close to the play, in its intimacy, listening to Julie Rossignol. She tells us about an almost real world, a world of crossed destinies that mutate into a dance that shakes to the core.

PRODUCTION

Coproduced by OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) and Carré Amelot – La Rochelle.

Teatro y objetos

Escrita por Walter Bilirit

Dirigida e interpretada por Julie Rossignol

Le TOC Théâtre

A partir de 14 años

Duración 50 min

« L’Océan », un bar a las afueras de la ciudad, acoge a diario a los trabajadores de este puerto pesquero. Es aquí donde desembarca Tambour, un personaje solitario con recuerdos melancólicos. Émilie, la dueña del bar, nos cuenta la historia de los encuentros y vínculos que se desarrollan entre los clientes habituales, Arman, José y este recién llegado.

El texto habla también de las marcas del tiempo y de la sociedad en las personas. El público se acerca a la obra escuchando a Julie Rossignol. Nos habla de un mundo casi real, un mundo de destinos cruzados que se transforman en una danza que nos sacude hasta lo más profundo.

PRODUCCIÓN

Coproducción de OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) y le Carré Amelot – La Rochelle.

Theater und Objekte

Text Walter Bilirit

Inszenierung und Interpretation Julie Rossignol

Das TOC-Theater

Ab 14 Jahren

Dauer 50 min

das « L’Océan », eine Bar am Rande der Stadt, empfängt täglich die Arbeiter des Fischereihafens. Hier landet Tambour, eine einsame Person, die von melancholischen Erinnerungen bewohnt wird. Emilie, die Besitzerin der Kneipe, erzählt uns die Geschichte der Begegnungen und der Beziehungen, die sich zwischen den Stammgästen Arman, José und dem Neuankömmling entwickeln.

Der Text spricht auch von den Spuren, die die Zeit und die Gesellschaft auf die Menschen hinterlassen. Die Zuschauer sind dem Spiel ganz nah, in seiner Intimität, und hören Julie Rossignol zu. Sie erzählt uns von einer fast wahren Welt, in der sich Schicksale kreuzen, die zu einem Tanz mutieren, der bis auf die Knochen erschüttert.

PRODUKTION

Koproduktion mit OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) und dem Carré Amelot – La Rochelle.

