ARNO BRIGNON : LA MÉMOIRE DES LIEUX 54 rue Jules Ferry Fécamp, 23 septembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Expo photo

Guidé par le souvenir de ses habitants, Arno Brignon a arpenté la ville de Flers de février à novembre 202I. Une errance où les lieux sont le réceptacle d’une mémoire intime, qui par la magie de l’argentique révèle un territoire en attente d’un devenir encore incertain. Le temps y semble ralenti, la matière photosensible résonne avec celle des rêves qui hantent la ville. Arno Brignon raconte des souvenirs altérés jusqu’à en devenir poésie, pour permettre à celui qui les reçoit de les faire siens..

Vendredi 2023-09-23 fin : 2024-02-09 . .

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Photo exhibition

Guided by the memories of its inhabitants, Arno Brignon surveyed the town of Flers from February to November 2021. A wandering in which places are the receptacle of an intimate memory, which through the magic of silver reveals a territory awaiting an as yet uncertain future. Time seems to slow down, and the photosensitive material resonates with the dreams that haunt the city. Arno Brignon recounts memories that have been altered to the point of becoming poetry, allowing those who receive them to make them their own.

Exposición fotográfica

Guiado por los recuerdos de sus habitantes, Arno Brignon recorrió la ciudad de Flers de febrero a noviembre de 2021. Un deambular en el que los lugares son el receptáculo de una memoria íntima, que a través de la magia de la plata revela un territorio a la espera de un futuro aún incierto. El tiempo parece ralentizarse, y el material fotosensible resuena con los sueños que persiguen a la ciudad. Arno Brignon relata recuerdos alterados hasta el punto de convertirse en poesía, permitiendo a quien los recibe hacerlos suyos.

Fotoausstellung

Von Februar bis November 2021 durchstreifte Arno Brignon die Stadt Flers, wobei er sich von den Erinnerungen der Einwohner leiten ließ. Eine Wanderung, bei der die Orte zum Gefäß einer intimen Erinnerung werden, die durch die Magie des Silberfilms ein Gebiet enthüllt, das auf eine noch ungewisse Zukunft wartet. Die Zeit scheint verlangsamt, das Material der Fotos hallt mit dem der Träume wider, die in der Stadt herumgeistern. Arno Brignon erzählt von Erinnerungen, die bis zur Poesie verändert wurden, um dem Empfänger die Möglichkeit zu geben, sie sich zu eigen zu machen.

