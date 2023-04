SUEÑO (RÊVE) 54, rue Jules Ferry, 16 mai 2023, Fécamp.

Théâtre et marionnettes

SUEÑO (RÊVE)

Compagnie Singe Diesel

Texte et mise en scène Juan Perez Escala

dès 9 ans

Juan Perez Escala nous embarque dans une performance marionnettique inspirée par le Major Tom de David Bowie. Le spectateur est invité à suivre Tom, un homme qui vit dans la rue, mais passe le plus clair de son temps dans sa tête. Il est aveugle, mais ne voudrait pas voir le monde réel. Il s’y sent mal à l’aise, alors il plonge dans ses rêves et retrouve sa grâce. À travers personnages et situations imaginaires, le marionnettiste développe un ailleurs de tous les possibles et nous apprend qu’il faut parfois fermer les yeux pour voir la poésie.

C’est en effet un voyage onirique dans les mondes de Tom auquel nous convie Juan Perez Escala. Et ce notamment par une performance de jeu presque sensorielle : c’est avec les yeux bandés que l’artiste manipule son personnage.

Theater and puppets

SUEÑO (DREAM)

Diesel Monkey Company

Text and direction Juan Perez Escala

from 9 years old

Juan Perez Escala embarks on a puppet performance inspired by David Bowie’s Major Tom. The spectator is invited to follow Tom, a man who lives in the street, but spends most of his time in his head. He is blind, but does not want to see the real world. He feels uncomfortable there, so he dives into his dreams and finds his grace. Through imaginary characters and situations, the puppeteer develops an elsewhere of all possibilities and teaches us that sometimes we have to close our eyes to see poetry.

Juan Perez Escala invites us on a dreamlike journey into Tom’s worlds. And this in particular by an almost sensory performance of play: it is with blindfolded eyes that the artist manipulates his character.

Teatro y marionetas

SUEÑO

Singe Diesel Company

Escrita y dirigida por Juan Pérez Escala

a partir de 9 años

Juan Pérez Escala nos lleva a un espectáculo de marionetas inspirado en Major Tom de David Bowie. Se invita al público a seguir a Tom, un hombre que vive en la calle pero pasa la mayor parte del tiempo en su cabeza. Es ciego, pero no quiere ver el mundo real. Se siente incómodo en ella, así que se sumerge en sus sueños y encuentra su gracia. A través de personajes y situaciones imaginarias, el titiritero desarrolla un mundo de posibilidades de otro mundo y nos enseña que a veces hay que cerrar los ojos para ver poesía.

Juan Pérez Escala nos invita a un viaje onírico por los mundos de Tom. Y esto se consigue, en particular, a través de una performance casi sensorial: el artista manipula a su personaje con los ojos vendados.

Theater und Puppentheater

SUEÑO (TRAUM)

Compagnie Singe Diesel

Text und Regie Juan Perez Escala

ab 9 Jahren

Juan Perez Escala nimmt uns mit auf eine Puppenspiel-Performance, die von David Bowies Major Tom inspiriert ist. Der Zuschauer ist eingeladen, Tom zu folgen, einem Mann, der auf der Straße lebt, aber die meiste Zeit in seinem Kopf verbringt. Er ist blind, möchte aber die reale Welt nicht sehen. Er fühlt sich dort unwohl, also taucht er in seine Träume ein und findet seine Anmut wieder. Anhand von imaginären Figuren und Situationen entwickelt der Puppenspieler ein Anderswo aller Möglichkeiten und lehrt uns, dass man manchmal die Augen schließen muss, um die Poesie zu sehen.

Juan Perez Escala lädt uns zu einer Traumreise in die Welten von Tom ein. Der Künstler manipuliert seine Figur mit verbundenen Augen.

