La symphonie du Nouveau Monde 54 Rue Joubert Auxerre, 28 mars 2024, Auxerre.

Auxerre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

.

C’est la question qu’explore depuis plusieurs années l’aventureux neuroscientifique Emmanuel Bigand. Le temps d’une soirée, il pose celle-ci en public, en dialogue avec le chef Joseph Bastian et l’Orchestre Dijon Bourgogne dont il est résident ! Le scientifique et les musiciens ont imaginé une expérience passionnante dont nous serons les sujets autant que les observateurs, le tout sans céder un pouce sur le terrain du plaisir. Bien au contraire. Au programme, un choix de trois extraits de pièces aux climats contrastés, analysés dans un jeu de questions-réponses théâtralisé et décalé… Une entrée en matière passionnante, prélude à l’objet principal du voyage : la Symphonie du Nouveau Monde interprétée dans sa version intégrale par l’Orchestre. De l’art à la science et retour, embarquement immédiat pour le plus mystérieux des continents…

EUR.

54 Rue Joubert Théâtre d’Auxerre

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-18 par COORDINATION YONNE