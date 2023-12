Libre arbitre 54 Rue Joubert Auxerre, 12 mars 2024, Auxerre.

2009. Vainqueure du 800 m aux championnats du monde d’athlétisme de Berlin, la sud-africaine Caster Semenya se voit refuser son titre. En cause, une « hyper-androgénie » qui doperait ses performances au détriment des autres coureuses… 1 minute 55 sur la piste… Et dix ans de combat, relatés par quatre comédiennes qui endossent les rôles au fil d’un voyage édifiant dans les arcanes du sport de haut niveau. Instances officielles, tribunaux, corps médical, médias… De tableau en tableau, cette création, où la rigueur et l’humour se passent le relais, ouvre au-delà du sport un questionnement passionnant sur l’égalité. Dans les starting blocks : drame, comédie, documentaire, rap et même dance music. Pour l’égalité, la ligne d’arrivée reste encore loin…

54 Rue Joubert Théâtre d’Auxerre

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



