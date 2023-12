Wendy et Peter Pan 54 Rue Joubert Auxerre, 7 mars 2024, Auxerre.

Auxerre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Peter Pan. Prononcez son nom, et les visions fusent. Walt Disney est passé par là, éclipsant presque J. M. Barrie, auteur authentique de cette épique féérie. C’est à cette source, plus cruelle et tragique, mais tout aussi ludique et autrement foisonnante que Jean-Christophe Hembert a puisé l’énergie de cette aventure de troupe. Et plus d’un siècle après sa création, il fait de Wendy l’héroïne principale du conte, accompagnée des figures de la saga : Crochet, Tinkerbell et tant d’autres… toutes à la manœuvre dans une chambre d’enfant transfigurée par les pouvoirs de la machinerie théâtrale. La fenêtre y est un plongeoir vers la voie lactée, l’armoire met les voiles et une horloge se prend pour un crocodile féroce… Alors, parés à voyager vers Neverland sans bouger d’un pouce ? Il suffit d’y croire pour le voir… C’est là le secret chemin qui relie le théâtre et la magie de l’enfance.

EUR.

54 Rue Joubert Théâtre d’Auxerre

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-14 par COORDINATION YONNE