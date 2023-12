Poezik’s 54 Rue Joubert Auxerre, 5 mars 2024, Auxerre.

Auxerre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 12:30:00

fin : 2024-03-05

.

Et que goûtera-t-on ce midi ? Des merveilles “poésiques“ de musiciens magiciens des mots et d’auteurs qui avaient compris qu’en poésie, la musique vient avant toute chose… Pleine de gaieté, cette balade ensoleillée est une invitation à louvoyer du familier au lointain, sur les traces de Boby Lapointe, Gaston Couté, La Tordue, Georges Moustaki, Pierre-Jean Zantman, Dominique Valls, Jacques Prévert… et même jusqu’au Japon de Basho !

54 Rue Joubert Théâtre d’Auxerre

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



