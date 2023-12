CAFÉ PHILO – LA PRISON 54 rue Jean Jacques Kieffer Bitche Catégories d’Évènement: Bitche

Début : Mardi 2024-01-30 18:30:00

fin : 2024-01-30 20:00:00 La ville de Bitche organise une quatorzième rencontre dans la série Café Philo sur le thème « La prison ».

Pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre après le Café Philo sur le dîner, le restaurant proposera des pizzas ! Une fois par mois, depuis le mois d’octobre, les participants sont invités à se retrouver pour discuter sur un thème choisi, avec l’accompagnement de Lucie Loesl, maître en philosophie formée à l’animation de discussions philosophiques avec les enfants, adolescents et adultes. Le Café Philo, propose aux jeunes un cadre informel et bienveillant pour réfléchir ensemble à une préoccupation actuelle. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on partage ses réflexions, ses interrogations autour d’un café. Les thèmes choisis sont autant de points de départ à la pensée philosophique, laquelle permettra de développer des compétences telles que l’argumentation, la conceptualisation, la problématisation, l’écoute de l’autre et le dialogue Les thématiques abordées sont issues de « faits de société » et choisis par les participants à la fin de la discussion..

54 rue Jean Jacques Kieffer La pizza de Nico

Bitche 57230 Moselle Grand Est

