QUE LE TEXTE 54 Rue du Port Le Mans, 2 mars 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:30:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

« Que le texte » est un seul en slam écrit et interprété par HDW, mis en scène par Yannick Nédélec, administré par le GRAMM et coproduit par la ville du Mans ainsi que le Théâtre de Chaoué..

« Que le texte » est un seul en slam écrit et interprété par HDW, mis en scène par Yannick Nédélec, administré par le GRAMM et coproduit par la ville du Mans ainsi que le Théâtre de Chaoué.

Sur le fond :

Le spectacle raconte l’histoire d’un jeune poète qui rêve d’écrire le plus beau texte du monde. Appliquant un savoir méthodique, il va rapidement se heurter aux aléas de la création. Chacun de ses brouillons est adressé au public et permet d’aborder, outre l’écriture, des thèmes d’utilité publique parmi lesquels la violence sociale, l’amour déchu et la recherche (vaine) de l’absolu.

Sur la forme :

C’est un défi à savoir tenir la scène a cappella pendant 50 minutes sans technique. En une phrase : revenir au plus près du slam tel qu’il se pratique dans les petits lieux depuis les années 80 à Chicago. Un pari facilité par la narration, la variation de rythme entre les poèmes, une forte interaction avec le public sans oublier une touche d’humour, de bons mots et de citations pour ménager l’attention de manière ludique et intelligente.

queletexte.com

Seul en slam

À partir de 12 ans

50 minutes

Gratuit

02 43 47 48 74

mediatheque@lemans.fr

.

54 Rue du Port Médiathèque Louis Aragon

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire