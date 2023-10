MERSENNE (1588-1648), LA SCIENCE DES SONS À L’ÂGE BAROQUE 54 Rue du Port Le Mans, 23 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Mersenne a posé les bases mathématiques et physiques des sons et de la musique, au XVIIe siècle. Cette exposition richement illustrée présente ses recherches, expériences et des ouvrages d’époque..

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . .

54 Rue du Port Médiathèque Louis Aragon

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Mersenne laid the mathematical and physical foundations of sound and music in the 17th century. This richly illustrated exhibition presents his research, experiments and period works.

Mersenne sentó las bases matemáticas y físicas del sonido y la música en el siglo XVII. Esta exposición, profusamente ilustrada, presenta sus investigaciones, experimentos y obras de época.

Mersenne legte im 17. Jahrhundert die mathematischen und physikalischen Grundlagen für Klänge und Musik. Diese reich illustrierte Ausstellung zeigt seine Forschungen, Experimente und Werke aus der Zeit.

