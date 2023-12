humour : subtilement vulgaire – Farid Amziane 54 Rue des Augustins Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques humour : subtilement vulgaire – Farid Amziane 54 Rue des Augustins Bayonne, 6 avril 2024, Bayonne. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 Dans ce nouvel opus, sorti en 2023, Farid se livre comme jamais… Avec la plume qu’on lui connaît, il aborde l’hypersensibilité dans toute sa splendeur… Se serait-il radouci ? Pas sûr….

Déconseillé aux moins de 16 ans..

54 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

