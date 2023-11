Gaudete ! Concert de Noël par le Choeur Opus:65 54 Rue de la République Séméac, 17 décembre 2023, Séméac.

Séméac,Hautes-Pyrénées

Le Choeur OPUS:65 de Séméac se produit sous la direction d’Odile Sablayrolles, accompagnée au piano par Stella Juliachs.

AU PROGRAMME : Chants sacrés et chants profanes du 13ème au 20ème

de Gaudete à This Christmastide de Donald Fraser (né en 1958)

des noëls traditionnels du Languedoc : Nadal tindaïre, Haüt Peyrot, Cantem Nadal encara…

un choral final de cantate de Bach, un Alleluia de Boyce, Dona nobis pacem de Mozart, La notte del Santo Natale de Rossini et aussi Amazing grace, Franck et Fauré…

Un beau moment d’émotion et de partage (chants avec le public) proposé par des choristes passionnés !

A noter :

Le même concert sera donné la veille, samedi 16 Décembre en l’église de Maubourguet (65700) à 20h30

Retrouvez le Choeur Opus:65 sur sa page Facebook.

2023-12-17 16:00:00

54 Rue de la République SEMEAC

Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie



The OPUS:65 choir from Séméac performs under the direction of Odile Sablayrolles, accompanied on piano by Stella Juliachs.

PROGRAM: Sacred and secular songs from the 13th to the 20th centuries

from Gaudete to This Christmastide by Donald Fraser (b. 1958)

traditional Languedoc carols: Nadal tindaïre, Haüt Peyrot, Cantem Nadal encara…

a final chorale from a Bach cantata, an Alleluia by Boyce, Mozart’s Dona nobis pacem, Rossini’s La notte del Santo Natale and also Amazing grace, Franck and Fauré…

A beautiful moment of emotion and sharing (singing with the audience) offered by passionate choristers!

Please note:

The same concert will be given the evening before, on Saturday December 16 in the church of Maubourguet (65700) at 8:30 p.m

Find the Choeur Opus:65 on its Facebook page

El coro OPUS:65 de Séméac actúa bajo la dirección de Odile Sablayrolles, acompañada al piano por Stella Juliachs.

PROGRAMA: Canciones sacras y profanas de los siglos XIII al XX

de Gaudete a This Christmastide de Donald Fraser (nacido en 1958)

villancicos tradicionales del Languedoc: Nadal tindaïre, Haüt Peyrot, Cantem Nadal encara…

un coral final de una cantata de Bach, un Aleluya de Boyce, Dona nobis pacem de Mozart, La notte del Santo Natale de Rossini y también Amazing grace, Franck y Fauré…

¡Un hermoso momento de emoción y de compartir (cantando con el público) ofrecido por coristas apasionados!

Atención:

El mismo concierto tendrá lugar la víspera, el sábado 16 de diciembre, en la iglesia de Maubourguet (65700) a las 20:30 h

Encuentre el Choeur Opus:65 en su página Facebook

Der Chor OPUS:65 aus Séméac tritt unter der Leitung von Odile Sablayrolles auf, die von Stella Juliachs am Klavier begleitet wird.

AU PROGRAMM: Geistliche und weltliche Gesänge vom 13. bis 20

jahrhundert, von Gaudete à This Christmastide von Donald Fraser (geb. 1958)

traditionelle Weihnachtslieder aus dem Languedoc: Nadal tindaïre, Haüt Peyrot, Cantem Nadal encara…

ein Schlusschoral aus einer Bach-Kantate, ein Alleluia von Boyce, Dona nobis pacem von Mozart, La notte del Santo Natale von Rossini und auch Amazing grace, Franck und Fauré…

Ein schöner Moment der Emotionen und des Teilens (Singen mit dem Publikum), der von leidenschaftlichen Chorsängern dargeboten wurde!

Zum Vormerken:

Dasselbe Konzert findet am Vorabend, Samstag, den 16. Dezember, in der Kirche von Maubourguet (65700) um 20.30 Uhr statt

Finden Sie den Chor Opus:65 auf seiner Facebook-Seite

