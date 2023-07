Spectacle de Force Basque 54 rue de Hausquette Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Spectacle de Force Basque 54 rue de Hausquette Anglet, 8 août 2023, Anglet. Anglet,Pyrénées-Atlantiques Spectacle de Force Basque alliant sport, exploits, découverte, culture et humour..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 22:45:00. EUR.

54 rue de Hausquette Mur à gauche El Hogar

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Force Basque show combining sport, exploits, discovery, culture and humour. Espectáculo de fuerza vasca que combina deporte, hazañas, descubrimientos, cultura y humor. Eine Baskenkraft-Show, die Sport, Heldentaten, Entdeckungen, Kultur und Humor miteinander verbindet. Mise à jour le 2023-06-30 par OT Anglet Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 54 rue de Hausquette Adresse 54 rue de Hausquette Mur à gauche El Hogar Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 54 rue de Hausquette Anglet

54 rue de Hausquette Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/