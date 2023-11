Conférence GALA – La muse qui venait du froid 54 Rue Cocquard Villeneuve-sur-Lot, 13 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

A la fin du 19e siècle, nait en Russie Elena Dimitrievna Diaconova devenue Gala, femme de feu et de glace. Elle va accompagner dans leur vie privée et leur parcours artistique trois des plus grands artistes du 20e siècle.

Suivons le parcours de Gala, de ses années de puissance à sa triste décadence..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

54 Rue Cocquard Maison de la Vie Associative

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



At the end of the 19th century, Elena Dimitrievna Diaconova was born in Russia, and became Gala, a woman of fire and ice. She was to accompany three of the greatest artists of the 20th century in their personal and artistic lives.

Let’s follow Gala’s journey, from her years of power to her sad decline.

A finales del siglo XIX nació en Rusia Elena Dimitrievna Diaconova, convertida en Gala, mujer de hielo y fuego. Acompañó a tres de los más grandes artistas del siglo XX en su vida privada y su carrera artística.

Sigamos el viaje de Gala, desde sus años de poder hasta su triste declive.

Ende des 19. Jahrhunderts wird in Russland Elena Dimitrievna Diaconova, später Gala, geboren, eine Frau aus Feuer und Eis. Sie wird drei der größten Künstler des 20. Jahrhunderts in ihrem Privatleben und auf ihrem künstlerischen Weg begleiten.

Jahrhunderts. Verfolgen wir Galas Weg von ihren mächtigen Jahren bis zu ihrer traurigen Dekadenz.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47