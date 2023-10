Conférence Nicolas Staël ou l’urgence de la peinture 54 Rue Cocquard Villeneuve-sur-Lot, 15 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Né à Saint-Pétersbourg en 1914, Nicolas Staël a 3 ans lorsque éclate la révolution russe. Cet exilé n’aura de cesse de rechercher de nouveaux horizons, de nouvelles sensations et donc de nouvelles manières de peindre. Cette conférence vous invite à découvrir les vertiges de ce créateur..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

54 Rue Cocquard Maison de la Vie Associative

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Born in St. Petersburg in 1914, Nicolas Staël was 3 years old when the Russian Revolution broke out. This exile never stopped searching for new horizons, new sensations and, consequently, new ways of painting. This lecture invites you to discover the vertigo of this creator.

Nacido en San Petersburgo en 1914, Nicolas Staël tenía 3 años cuando estalló la Revolución Rusa. Este exiliado nunca dejó de buscar nuevos horizontes, nuevas sensaciones y nuevas formas de pintar. Esta charla le invita a descubrir el vértigo de este creador.

Nicolas Staël wurde 1914 in Sankt Petersburg geboren und war drei Jahre alt, als die russische Revolution ausbrach. Dieser Exilant wird nicht aufhören, nach neuen Horizonten, neuen Empfindungen und somit nach neuen Malweisen zu suchen. Dieser Vortrag lädt Sie dazu ein, die Schwindelgefühle dieses Schöpfers zu entdecken.

