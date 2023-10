Conférence : « Le choix d’un roi » de Colette Bordenave 54 Rue Cocquard Villeneuve-sur-Lot, 18 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Pourquoi le nouveau roi du Royaume-Uni a-t-il choisi de régner sous le nom Charles III ?

Le nom d’un monarque, comme celui d’un pape, est riche de signification. C’est un indice d’une part de son histoire personnelle et d’autre part de la place qu’il souhaite occuper dans l’Histoire..

54 Rue Cocquard Maison de la Vie Associative

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Why has the new King of the United Kingdom chosen to reign as Charles III?

The name of a monarch, like that of a pope, is rich in meaning. It’s an indication both of his personal history and of the place he wishes to occupy in history.

¿Por qué el nuevo Rey del Reino Unido ha elegido reinar con el nombre de Carlos III?

El nombre de un monarca, como el de un Papa, es rico en significados. Es una pista tanto de su historia personal como del lugar que desea ocupar en la historia.

Warum hat sich der neue König des Vereinigten Königreichs dafür entschieden, unter dem Namen Charles III. zu regieren?

Der Name eines Monarchen ist, wie der eines Papstes, reich an Bedeutung. Er ist ein Hinweis einerseits auf seine persönliche Geschichte und andererseits auf den Platz, den er in der Geschichte einnehmen möchte.

