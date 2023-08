JEP – VISITE DU RÉSERVOIR DE TIRAQUEAU 54 Rue André Tiraqueau Fontenay-le-Comte, 17 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Pour les Journées Européenes du Patrimoine, Vendée Eau vous ouvre les portes du réservoir d’eau potable de Tiraqueau..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

54 Rue André Tiraqueau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



For the European Heritage Days, Vendée Eau is opening the doors of the Tiraqueau drinking water reservoir.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Vendée Eau abre las puertas del depósito de agua potable de Tiraqueau.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet Ihnen Vendée Eau die Türen des Trinkwasserreservoirs von Tiraqueau.

Mise à jour le 2023-08-20 par Vendée Expansion