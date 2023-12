Réveillon de Noël au « Cabaret du Moulin des Sables » 54 route de la Saubole Fourques-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Fourques-sur-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 19:00:00

fin : 2023-12-24 Réveillon de Noël au du Cabaret Moulin des Sables..

Venez célébrer le réveillon du 24 décembre en notre compagnie.

Au programme: repas, spectacle cabaret et pour finir soirée dansante jusqu’au petit matin. .

54 route de la Saubole Cabaret du Moulin des Sables

Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

