Balade à vélo | Palma festival 54 Quai Amiral Hamelin Caen, 20 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Palma a imaginé plusieurs parcours pour vous faire découvrir les œuvres réalisées pendant les sept éditions du festival. Sillonnez Caen et Mondeville, à bicyclette, au rythme d’interventions artistiques originales. Fou du guidon ou cycliste du dimanche… À vos vélos !GratuitEnviron 1h30

Dimanche 24 septembre, départ 14h, La Grosse Balade !

Le principe est simple : on vous emmène faire le tour de la quasi-totalité des œuvres produites depuis 2016 pour Palma, soit une trentaine de peintures. Pensez à remplir vos gourdes et à prendre une barre de céréales, ça va pédaler dur !

DÉPART MAISON DU VÉLO

gratuit sur inscription à bonjour@palmafestival.com.

54 Quai Amiral Hamelin Maison du vélo

Caen 14000 Calvados Normandie



Palma has devised a number of itineraries to help you discover the works created during the seven editions of the festival. Cycle through Caen and Mondeville to the rhythm of original artistic interventions. Whether you’re a handlebar fanatic or a weekend cyclist, get on your bike! FreeAbout 1h30

Sunday, September 24, departure 2pm, La Grosse Balade!

The principle is simple: we take you on a tour of almost all the works produced since 2016 for Palma, some thirty paintings in all. Don’t forget to fill up your water bottles and take a cereal bar – it’s going to be some hard pedaling!

DEPARTURE FROM MAISON DU VÉLO

free with registration at bonjour@palmafestival.com

Palma ha ideado una serie de rutas que le ayudarán a descubrir las obras creadas a lo largo de las siete ediciones del festival. Recorra Caen y Mondeville al ritmo de originales intervenciones artísticas. Tanto si es un apasionado del manillar como un ciclista de fin de semana, ¡súbase a sus bicicletas! GratisAlrededor de 1h30

Domingo 24 de septiembre, salida a las 14:00 h, ¡La Grosse Balade!

La idea es sencilla: le llevaremos a recorrer casi todas las obras realizadas para Palma desde 2016, una treintena de cuadros en total. No olvide llenar sus botellas de agua y llevarse una barrita de cereales, ¡va a ser un pedaleo duro!

SALIDA DESDE LA MAISON DU VÉLO

gratuito con inscripción en bonjour@palmafestival.com

Palma hat sich mehrere Routen ausgedacht, um Ihnen die Kunstwerke zu zeigen, die während der sieben Ausgaben des Festivals entstanden sind. Fahren Sie mit dem Fahrrad durch Caen und Mondeville und genießen Sie die originellen künstlerischen Interventionen. Sind Sie ein Radsportfanatiker oder ein Sonntagsradler? Auf die Räder!Kostenlos Ca. 1,5 Stunden

Sonntag, 24. September, Start 14 Uhr, La Grosse Balade!

Das Prinzip ist einfach: Wir nehmen Sie mit auf eine Tour durch fast alle Werke, die seit 2016 für Palma produziert wurden, d. h. etwa 30 Gemälde. Denken Sie daran, Ihre Trinkflaschen zu füllen und einen Müsliriegel mitzunehmen, denn es wird hart geradelt!

START: MAISON DU VÉLO (HAUS DES FAHRRADS)

kostenlos nach Anmeldung unter bonjour@palmafestival.com

