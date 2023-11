Conférence – Le Secret des Tours de Quint 54 place de l’Eglise-Temple Sainte-Croix, 26 novembre 2023, Sainte-Croix.

Sainte-Croix,Drôme

Animé par Fabrice Chambon archéologue. Présentation d’une heure avec photos, plans restitutions et reconstitutions numériques des tours..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 . .

54 place de l’Eglise-Temple Le Monastère

Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hosted by archaeologist Fabrice Chambon. One-hour presentation with photos, plans and digital reconstructions of the towers.

A cargo del arqueólogo Fabrice Chambon. Presentación de una hora con fotos, planos y reconstrucciones digitales de las torres.

Moderiert von Fabrice Chambon, Archäologe. Eine einstündige Präsentation mit Fotos, Restitutionsplänen und digitalen Rekonstruktionen der Türme.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Pays Diois