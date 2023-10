Soirée Concert – Les Oiseaux de trottoirs 54 place de l’eglise-temple Sainte-Croix, 4 novembre 2023, Sainte-Croix.

Sainte-Croix,Drôme

L’orchestre chansonnier cyclo itinérant « Les Oiseaux de Trottoirs » s’arrête au Monastère de Sainte Croix. Venez fêter l’automne en musique!.

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 22:30:00. .

54 place de l’eglise-temple Ancien Monastère de Sainte Croix

Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Oiseaux de Trottoirs » cyclo touring song band stops off at the Monastère de Sainte Croix. Come and celebrate autumn with music!

Les Oiseaux de Trottoirs », un grupo itinerante de canto cíclico, hace escala en el Monastère de Sainte Croix. ¡Venga a celebrar el otoño con música!

Das fahrende Fahrrad-Chansonorchester « Les Oiseaux de Trottoirs » macht Halt im Kloster von Sainte Croix. Feiern Sie den Herbst mit Musik!

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme du Pays Diois