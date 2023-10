Portes Ouvertes au Monastère de Sainte Croix 54 place de l’église temple Sainte-Croix, 4 novembre 2023, Sainte-Croix.

Sainte-Croix,Drôme

L’ancien Monastère de Sainte croix ouvre ses portes. Venez découvrir ce qu’il s’y passe tout au long de l’année. Verre de l’amitié offert suivi d’une soirée festive.

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. .

54 place de l’église temple Ancien Monastère de Sainte Croix

Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The former Monastery of Sainte Croix opens its doors. Come and discover what goes on there all year round. Glass of friendship offered, followed by a festive evening

El antiguo monasterio de Sainte Croix abre sus puertas. Venga a descubrir lo que allí ocurre a lo largo del año. Se ofrece una copa de amistad seguida de una velada festiva

Das ehemalige Kloster von Sainte Croix öffnet seine Türen. Kommen Sie und entdecken Sie, was dort das ganze Jahr über passiert. Ein Umtrunk wird angeboten, gefolgt von einem festlichen Abend

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme du Pays Diois