Fête des enfants et soirée dansante africaine 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix, 10 juin 2023, Sainte-Croix.

Sainte-Croix,Drôme

A partir de 14h30, on vous propose des ateliers, des spectacles pour enfants, ainsi qu’un repas africain à 20h et le concert de BalaFoli Collectif à 21h ! On vous attend nombreux ! Buvette, vente de gâteaux et repas sur place..

2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 00:00:00. .

54 place de l’Eglise Temple Nouveau Monastère de Sainte Croix

Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Starting at 2:30pm, we’ll be offering workshops and children’s shows, as well as an African meal at 8pm and a concert by BalaFoli Collectif at 9pm! We look forward to seeing you there! Refreshment bar, cake sales and meals on site.

A partir de las 14.30 horas, habrá talleres y espectáculos para niños, así como una comida africana a las 20.00 horas y un concierto de BalaFoli Collectif a las 21.00 horas ¡Le esperamos! Refrescos, pasteles y comida disponibles in situ.

Ab 14:30 Uhr bieten wir Ihnen Workshops, Kindervorstellungen sowie um 20 Uhr ein afrikanisches Essen und um 21 Uhr das Konzert von BalaFoli Collectif an! Wir erwarten Sie zahlreich! Getränkestand, Kuchenverkauf und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Pays Diois