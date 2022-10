Chemin des Ateliers d’Art 54 Lieu-dit la gare, 22 octobre 2022, Leigné-les-Bois.

Chemin des Ateliers d’Art 22 et 23 octobre 54 Lieu-dit la gare

Dynamisme culturel et artisanat d’art : Le milieu rural renouvelle son Chemin des Ateliers d’Art. 10 artisans d’art et artistes se regroupent pour proposer une nouvelle édition.

54 Lieu-dit la gare 86540 Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fb.me/e/6W32gPvrO »}]

10 artisans d’art et artistes se regroupent pour proposer pour une nouvelle édition du chemin des ateliers d’art

L’événement se déroulera les 22 et 23 octobre entre Senillé – Saint Sauveur et Angles sur l’Anglin. Le long du chemin, le public sera invité à découvrir le savoir faire et les créations de 10 artisans d’art et artistes de talent. Le but de cet évènement est de renforcer les liens entre les habitants et les acteurs culturels et de l’artisanat d’art du milieu rural, et de promouvoir leurs activités.

Les visiteurs pourront découvrir les métiers et artistes suivants : souffleur de verre, céramiste, relieuse créatrice de carnets, sculpteurs, créatrices et stylistes de mode, tisserande, coutelier et vitrailliste. Des métiers de création, d’exception, de conservation du patrimoine et dont l’existence des ateliers est souvent méconnue.

Très apprécié du public, le chemin proposé va de Senillé – Saint Sauveur à Angles sur l’Anglin, en passant par Leigné les bois, Vicq sur Gartempe et Saint Pierre de Maillé.

https://fb.me/e/6W32gPvrO



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T14:00:00+02:00

2022-10-23T18:00:00+02:00

Morgan Roche