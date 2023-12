Réveillon de La Saint Sylvestre à La Treille 54, Le port Vitrac, 31 décembre 2023, Vitrac.

Vitrac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Le restaurant La Treille vous propose son menu de fête !

Velouté de légumes racines et Saint Jacques sauvages rôties,

Profiteroles de foie gras,

Piccatas de lotte caramélisées au safran d’Octobre,

Pause glacée champagne pamplemousse,

Filet de bœuf Rossini aux Truffes d’hiver, syphon de pomme rate et Comté,

Moelleux collant chocolat grand cru et noisettes.

Menu détaillé en visuel..

EUR.

54, Le port Restaurant La Treille

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir