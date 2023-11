LES COLLECTINES 54 Grande Rue Le Mans, 27 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Fabien Bourrat, May Cottel, Chloé Dematte interprètes à leur manière des comptines..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 11:15:00. .

54 Grande Rue Conservatoire

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Fabien Bourrat, May Cottel and Chloé Dematte interpret nursery rhymes in their own way.

Fabien Bourrat, May Cottel y Chloé Dematte interpretan rimas infantiles a su manera.

Fabien Bourrat, May Cottel, Chloé Dematte interpretieren auf ihre Weise Kinderreime.

