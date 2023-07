Les ouvrages fortifiés : Fort de Chaudanne 54 Chemin du fort de Chaudanne Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Après le blocus de 1814 et la tentative de coup de force de l’armée autrichienne sur la « lunette de Chaudanne », les militaires renforcent la défense.

Lundi 14:30:00 fin : . EUR.

54 Chemin du fort de Chaudanne

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



After the blockade of 1814 and the attempted coup de force by the Austrian army on the « lunette de Chaudanne », the military strengthened the defense

Tras el bloqueo de 1814 y el intento de golpe del ejército austriaco en la « lunette de Chaudanne », los militares reforzaron la defensa

Nach der Blockade von 1814 und dem Putschversuch der österreichischen Armee auf der « Lunette de Chaudanne » verstärkt das Militär die Verteidigung

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON