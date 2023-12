MARCHÉ DE L’ENTRE-DEUX FÊTES – VALRAS-PLAGE 54 Boulevard Jean Moulin Valras-Plage, 27 décembre 2023 14:00, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Découvrez de nombreux producteurs ou artisans locaux et participez à l’économie locale grâce à ce marché organisé entre-deux fêtes de fin d’année..

54 Boulevard Jean Moulin

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Discover many local producers and artisans and take part in the local economy thanks to this market organized between the end-of-year festivities.

Descubra un sinfín de productores y artesanos locales, e involúcrese en la economía local con este mercado organizado en plena temporada festiva.

Entdecken Sie zahlreiche lokale Produzenten oder Handwerker und beteiligen Sie sich dank dieses Marktes, der zwischen den Weihnachtsfeiertagen organisiert wird, an der lokalen Wirtschaft.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE