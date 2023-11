Alexandre-Jean Dubois-Drahonet (1790-1834), un talent retrouvé 54 Boulevard de la Reine Versailles, 25 novembre 2023, Versailles.

Versailles,Yvelines

Cette première rétrospective consacrée au peintre Alexandre-Jean Dubois-Drahonet (Paris, 1790 – Versailles 1834) met à l’honneur les œuvres de ce peintre méconnu..

2023-11-25 12:00:00 fin : 2023-02-25 19:00:00. .

54 Boulevard de la Reine Musée Lambinet

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France



This first retrospective devoted to the painter Alexandre-Jean Dubois-Drahonet (Paris, 1790 – Versailles 1834) highlights the works of this little-known painter.

Esta primera retrospectiva dedicada al pintor Alexandre-Jean Dubois-Drahonet (París, 1790 – Versalles 1834) pone de relieve las obras de este pintor poco conocido.

Diese erste Retrospektive, die dem Maler Alexandre-Jean Dubois-Drahonet (Paris, 1790 ? Versailles 1834) gewidmet ist, stellt die Werke dieses unbekannten Malers in den Mittelpunkt.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc