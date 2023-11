Salon des Saveurs et artisans créateurs 54 bd maréchal Foch Bressuire, 25 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le Salon des Saveurs et Artisans Créateurs réunit des viticulteurs et des artisans créateurs pour vos idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Venez déguster champagnes, vins, chocolats mais aussi venez découvrir le travail de nos artisans locaux comme un coutelier, souffleur de verre, créatrices de bijoux……

2023-11-25 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

54 bd maréchal Foch Au Petit Brasseur

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Salon des Saveurs et Artisans Créateurs brings together winemakers and creative craftsmen for your gift ideas for the festive season. Come and taste champagnes, wines, chocolates but also discover the work of our local craftsmen like a cutler, glass blower, jewellery designers…..

El Salon des Saveurs et Artisans Créateurs reúne a viticultores y artesanos creativos para proponer ideas de regalos para las fiestas. Venga a degustar champanes, vinos y chocolates, pero también a descubrir el trabajo de nuestros artesanos locales, entre ellos un cuchillero, un soplador de vidrio y diseñadores de joyas……

Der Salon des Saveurs et Artisans Créateurs vereint Winzer und kreative Handwerker für Ihre Geschenkideen für die Feiertage. Probieren Sie Champagner, Wein und Schokolade, aber entdecken Sie auch die Arbeit unserer lokalen Kunsthandwerker wie Messerschmiede, Glasbläser und Schmuckdesigner……

