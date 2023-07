Méga séance du FFA : 3 jours max 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac, 26 août 2023, L'Isle-d'Espagnac.

L’Isle-d’Espagnac,Charente

Rayane, officier de police, essaie désespérément d’intégrer les services secrets..

2023-08-26 16:00:00 fin : 2023-10-20 17:30:00. EUR.

54 avenue Jean Mermoz Espace Carat

L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine



Rayane, a police officer, is desperately trying to join the secret service.

Rayane, agente de policía, intenta desesperadamente entrar en el servicio secreto.

Die Polizeibeamtin Rayane versucht verzweifelt, dem Geheimdienst beizutreten.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême