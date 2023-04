Spectacle de Jérémy Ferrari 54 avenue Jean Mermoz, 20 janvier 2023, L'Isle-d'Espagnac.

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé !

Avec « Anesthésie Générale », le phénomène de l’humour fait son grand retour..

2023-01-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-01-20 . EUR.

54 avenue Jean Mermoz Espace Carat

L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine



After religion and war, Jérémy Ferrari tackles health!

With « General Anesthesia », the humor phenomenon makes his comeback.

Después de la religión y la guerra, Jérémy Ferrari aborda la salud

Con « Anesthésie Générale », vuelve el fenómeno del humor.

Nach Religion und Krieg nimmt sich Jérémy Ferrari nun die Gesundheit vor!

Mit « Anesthésie Générale » feiert das Humorphänomen sein Comeback.

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême