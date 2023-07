Visite d’un jardin d’exception 54 Avenue de Clermont, 63430 Pont-du-Château Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château.

Visite d'un jardin d'exception 16 et 17 septembre 54 Avenue de Clermont, 63430 Pont-du-Château Réservation : Office de tourisme métropolitain – 04 73 98 65 00 et sur clermontauvergnetourisme.com

Visite commentée.

Nous vous proposons la visite d’un jardin d’exception, qui a fait l’objet d’une Obligation Réelle Environnementale c’est-à-dire d’une protection environnementale qui engage les propriétaires à conserver, gérer et restaurer des éléments de la biodiversité…

Ainsi, venez découvrir la faune et la flore de notre commune, c’est un lieu privilégié, avec un patrimoine arboré intéressant d’acers, pommiers à fleurs, prunus, viburnums, cryptomérias, ifs, cyprès, plantes vivaces.

Gratuit – Tout public – Parking à Intermarché

Le jardin de Mme Gorce est un jardin remarquable qui fait l'objet d'une recommandation de sauvegarde et participe de la découverte de la biodiversité.

