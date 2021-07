53ème Salon de peinture Hotel de ville,Landivisiau, 6 novembre 2021, Landivisiau.

Comme tous les ans à l’automne, le hall de l’Hôtel de Ville se transforme et accueille plus d’une centaine d’artistes, professionnels et amateurs. Toutes les techniques sont représentées : huile, aquarelle, pastel, gravure, technique mixte… Rendez-vous incontournable sur le territoire, le Salon s’est également ouvert depuis quelques années à la photographie. La salle du Conseil municipal accueille une exposition personnelle de Lydie Allaire, lauréate 2019 du Grand Prix de peinture, l’édition 2020 ayant été annulée pour des raisons sanitaires. les peintures de paysages de la Nantaise Lydie Allaire, sur différents formats, très travaillées et texturées, côtoient des oeuvres sur papier.

Entrée libre

