53ème édition du Fuchey Cross Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc, 11 novembre 2021

Rue du 8 Mai 1945 Base de Loisirs de l'étang Fouché

Arnay-le-Duc Côte-d’Or Arnay-le-Duc

EUR 0 0 Lancé en 1968 par Jean-Claude Comte, professeur d’EPS au collège, le Fuchey Cross Arnay-le-Duc est une institution dans le monde du Cross en Bourgogne. Chaque année, les licenciés et non licenciés sont accueillis le temps d’une journée.

Les 13 courses proposées, du Cross en famille pour les plus petits aux Élites en passant par le Cross Découverte pour les non-spécialistes, permettent à chacun de se surpasser et de passer un bon moment sur la Base de Loisirs de l’étang Fouché.

L’inscription préalable est obligatoire, de même que le certificat médical pour les non-licenciés. Aucune inscription ne sera possible le jour de la manifestation.

crossarnay@wanadoo.fr +33 3 80 90 07 55 https://www.fucheycross.fr/

