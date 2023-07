Arelate au Spa Anamaë – En partenariat avec l’association « Arelate, journées romaines d’Arles » 539 chemin de la prairie Arles, 18 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Une soirée aux thermes!

Les thermes romains sont à la fois un lieu d’hygiène; un lieu de convivialité; un lieu de culture..

2023-08-18 19:30:00 fin : 2023-08-18 21:30:00. EUR.

539 chemin de la prairie Anamae

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening at the thermal baths!

The Roman baths are a place of hygiene, conviviality and culture.

Una noche en las termas

Las termas romanas eran un lugar de higiene, convivencia y cultura.

Ein Abend in den Thermen!

Die römischen Thermen sind ein Ort der Hygiene, ein Ort der Geselligkeit und ein Ort der Kultur.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Arles