Le secret du calisson – Visite guidée en Français 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence, 20 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-12-28

Le Calisson d’Aix est reconnu du Patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence et plus largement comme un des emblèmes gastronomiques de la Provence.

En compagnie d’un guide, poursuivez votre voyage au cœur des saveurs authentiques du calisson et découvrez nos 101 ans d’histoire. Terminez votre visite en suivant en temps réel la fabrication d’une fournée de calissons, faite de façon 100% artisanale.



En fonction des mesures sanitaires et dans le respect d’un protocole strict, la démonstration de façonnage en direct devant des visiteurs pourra être suspendue.



➜ Départ du musée du Calisson

➜ Durée : 1h environ

➜ Véhicule indispensable

➜ Accès PMR possible

➜ Animaux interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

EUR.

5380 Route D’Avignon Musée du Calisson – Confiserie du Roy René

Aix-en-Provence 13089 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



