Conférence « Calissons du Roy René » par Claudette Occelli 5380 route d’Avignon Aix-en-Provence, 3 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Claudette Occelli vous invite à sa conférence sur le thème des traditions provençales à la période de Noël..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

5380 route d’Avignon Musée du calisson – Confiserie du Roy René (Salle de l’auditorium)

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Claudette Occelli invites you to her talk on Provençal traditions at Christmas time.

Claudette Occelli le invita a su charla sobre las tradiciones provenzales en Navidad.

Claudette Occelli lädt Sie zu ihrem Vortrag zum Thema « Provenzalische Traditionen zur Weihnachtszeit » ein.

